Serviços avançam 0,3% em janeiro e voltam ao nível recorde da série histórica

O resultado indica continuidade da recuperação do setor, que tem peso relevante na economia brasileira

O volume de serviços no Brasil avançou 0,3% em janeiro de 2026 na comparação com dezembro do ano passado. Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta sexta-feira (13/3), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o setor também registrou crescimento de 3,3% em relação a janeiro de 2025.

O resultado indica continuidade da recuperação do setor, que tem peso relevante na economia brasileira. Com o desempenho de janeiro, o volume de serviços volta ao patamar recorde da série histórica iniciada em 2011.



A variação positiva do mês foi acompanhada por três das cinco atividades investigadas. Outros serviços registraram alta de 3,7%, informação e comunicação avançou 1,0% e transportes cresceu 0,4%. A única taxa negativa veio dos serviços prestados às famílias, que recuaram 1,2%. Já os serviços profissionais, administrativos e complementares ficaram estáveis, 0,0%.

Turismo em baixa

O índice de atividades turísticas recuou 1,1% em janeiro na comparação com dezembro de 2025, registrando o segundo resultado negativo consecutivo. Houve queda em oito dos 17 estados pesquisados.

O impacto negativo mais intenso veio do Paraná, com retração de 9,4%, seguido por Pernambuco, 8,1% de queda, e Rio de Janeiro, 1,6% de recuo. No sentido oposto, São Paulo exerceu a principal influência positiva, com avanço de 0,6%. Também registraram crescimento Amazonas, 4,7%, e Pará, 3,2%.