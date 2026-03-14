Alckmin descarta impactos da guerra no Irã sobre a taxa Selic

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), afirmou em conversa com jornalistas neste sábado (14/03), que a guerra no Irã não deverá impactar na taxa Selic que será anunciada este mês.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"O importante é dizer que o banco central americano exclui a taxa de juros para decidir o núcleo alimento e petróleo. Não adianta aumentar juros que não vai cair o preço do petróleo", disse Alckmin.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia mais: Medida que zera PIS/Cofins sobre diesel é temporária, diz Haddad
O vice-presidente também comentou sobre as medidas anunciadas esta semana para amenizar os impactos da guerra no preço dos combustíveis, principalmente do diesel.
"É segurar e evitar um salto no preço do diesel, porque isso afetaria preço do alimento, de transporte e inflação. O governo federal tirou o PIS/Cofins e isso deve reduzir em R$ 0,32 centavos o impacto no preço do diesel. E deu uma subvenção, que reduz em mais R$ 0,32 centavos. Então, com isso, amortiza o aumento grande que houve na questão do diesel", explicou o vice-presidente.
Saiba Mais
- Economia Haddad volta a criticar alta de juros, mas evitar culpar integrantes do BC
- Economia Depois do diesel, preço da gasolina também vai subir? Entenda os possíveis impactos econômicos no Brasil da guerra no Irã
- Economia Impacto no preço do diesel com reajuste será mínimo, diz presidente da Petrobras
- Economia Serviços avançam 0,3% em janeiro e voltam ao nível recorde da série histórica
- Economia Governo estuda volta de estatal na distribuição de combustíveis, diz Rui Costa