Alckmin descarta impactos da guerra no Irã sobre a taxa Selic

Alckmin comemorou a assinatura entre Mercosul e União Europeia e disse que acordo eleva a política comercial brasileira a novos patamares. - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), afirmou em conversa com jornalistas neste sábado (14/03), que a guerra no Irã não deverá impactar na taxa Selic que será anunciada este mês.

"O importante é dizer que o banco central americano exclui a taxa de juros para decidir o núcleo alimento e petróleo. Não adianta aumentar juros que não vai cair o preço do petróleo", disse Alckmin.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais: Medida que zera PIS/Cofins sobre diesel é temporária, diz Haddad

O vice-presidente também comentou sobre as medidas anunciadas esta semana para amenizar os impactos da guerra no preço dos combustíveis, principalmente do diesel.

"É segurar e evitar um salto no preço do diesel, porque isso afetaria preço do alimento, de transporte e inflação. O governo federal tirou o PIS/Cofins e isso deve reduzir em R$ 0,32 centavos o impacto no preço do diesel. E deu uma subvenção, que reduz em mais R$ 0,32 centavos. Então, com isso, amortiza o aumento grande que houve na questão do diesel", explicou o vice-presidente.

