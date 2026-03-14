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JUROS

Alckmin descarta impactos da guerra no Irã sobre a taxa Selic

Vice-presidente também ressaltou que medidas do governo brasileiro servirão para amenizar preços dos combustíveis nos postos

Alckmin comemorou a assinatura entre Mercosul e União Europeia e disse que acordo eleva a política comercial brasileira a novos patamares. - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
Alckmin comemorou a assinatura entre Mercosul e União Europeia e disse que acordo eleva a política comercial brasileira a novos patamares. - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), afirmou em conversa com jornalistas neste sábado (14/03), que a guerra no Irã não deverá impactar na taxa Selic que será anunciada este mês.

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"O importante é dizer que o banco central americano exclui a taxa de juros para decidir o núcleo alimento e petróleo. Não adianta aumentar juros que não vai cair o preço do petróleo", disse Alckmin.

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Leia mais: Medida que zera PIS/Cofins sobre diesel é temporária, diz Haddad

O vice-presidente também comentou sobre as medidas anunciadas esta semana para amenizar os impactos da guerra no preço dos combustíveis, principalmente do diesel.

"É segurar e evitar um salto no preço do diesel, porque isso afetaria preço do alimento, de transporte e inflação. O governo federal tirou o PIS/Cofins e isso deve reduzir em R$ 0,32 centavos o impacto no preço do diesel. E deu uma subvenção, que reduz em mais R$ 0,32 centavos. Então, com isso, amortiza o aumento grande que houve na questão do diesel", explicou o vice-presidente.

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 14/03/2026 14:41
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