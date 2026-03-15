Diesel sobe quase 12% na última semana, diz estudo da ANP

Levantamento da ANP aponta aumento de R$ 6,08 para R$ 6,80 no litro nos últimos sete dias - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O preço do litro do diesel comercializado nos postos do país alcançou R$ 6,80 e encerrou a semana em alta, segundo balanço da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O levantamento de preços ANP leva em conta o período de 8 de março até ontem. Em relação ao levantamento anterior, que contemplou a semana terminada em 7 de março, houve um aumento de 11,9% — o preço do litro apurado pela ANP era de R$ 6,08.

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Nesse mesmo período, o preço do litro do óleo diesel S-10 subiu de R$ 6,15 para R$ 6,89, o que representa uma alta de 12%.

O levantamento da ANP também mostrou que o valor do litro da gasolina passou de R$ 6,30 para R$ 6,46 da semana encerrada em 7 de março para a do dia 14.

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O levantamento da ANP não contempla as medidas anunciadas pelo governo para tentar reduzir o preço do diesel, pressionado pela alta do petróleo por causa da guerra no Irã. Também não incorpora o anúncio da Petrobras, que aumentou o preço do combustível nas refinarias.

A partir deste sábado, 14, o preço do diesel praticado nas refinarias está 11,6% mais caro e passou a custar R$ 3,65 por litro, um aumento de R$ 0,38 por litro.

Medidas do governo devem mitigar aumento

Os efeitos do reajuste da Petrobras devem ser mitigados pelas medidas do governo para tentar conter o impacto no preço do diesel da escalada da cotação do petróleo no mercado internacional, segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

De acordo com a ela, o reajuste de R$ 0,38 por litro do diesel chegará à bomba como R$ 0,06.

A Petrobras informou que, para a estatal, o efeito combinado do ajuste de preços para as distribuidoras e o potencial benefício do programa de subvenção à comercialização do óleo anunciado por Lula é equivalente a R$ 0,70 por litro. O incentivo prevê o pagamento de R$ 0,32 por litro às empresas beneficiárias.

"O reajuste está em consonância com nossa estratégia de preços. A adesão à MP (medida provisória do governo para tentar conter a alta dos preços) gera um valor recebido para a Petrobras de R$ 0,70. O governo desonera com a MP R$ 0,32", afirmou Chambriard.

Segundo um levantamento da ValeCard, empresa especializada em meios de pagamento, soluções de mobilidade e benefícios corporativos, o preço médio do diesel S-10 registrou alta de 3,45% do fim de fevereiro até o dia 11 de março.