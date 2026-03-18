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ELEIÇÕES 2026

Haddad se despede da Fazenda e afirma que pasta terá "grande ministro"

Fernando Haddad vai deixar o comando do ministério na sexta (20/3). Nesta quinta-feira (19/3), ele embarca para São Paulo onde deve anunciar sua pré-candidatura ao governo do estado

O encontro que vai participar, em São Paulo e ao lado de Lula, além do presidente nacional do PT, Edinho Silva, e do chefe do partido em São Paulo, Kiko Celeguim, deve anunciar a pré-candidatura de Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
O encontro que vai participar, em São Paulo e ao lado de Lula, além do presidente nacional do PT, Edinho Silva, e do chefe do partido em São Paulo, Kiko Celeguim, deve anunciar a pré-candidatura de Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se despediu da pasta na noite desta quarta-feira (18/3). Ele, que formalmente deixa o comando da pasta apenas na sexta-feira (20/3), vai viajar a São Paulo para participar, nesta quinta-feira (19/3), de um evento organizado pelo PT paulista. 

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"Você vão ter um grande ministro aqui (na Fazenda), se Deus quiser", afirmou Haddad, ao ser questionado por jornalistas, na saída do Ministério da Fazenda. Embora o ministro não tenha confirmado, o nome de Dario Durigan, atual secretário-executivo da pasta, deve ser escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para substituí-lo.

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Questionado sobre essa hipótese, Haddad limitou-se a dizer que o nome do próximo ministro da Fazenda está "bem encaminhado". A desincompatibilização de Fernando Haddad da Fazenda vai ocorrer porque o titular da Fazenda será o candidato de Lula nas eleições para governador de São Paulo. 

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, e Lula também estarão no encontro na capital paulista, ondeo chefe do partido em São Paulo, Kiko Celeguim, deve anunciar a pré-candidatura de Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes. Sobre o evento do PT paulista, Haddad desconversou. "Amanhã eu sou ministro ainda e vou para uma atividade com o presidente Lula, em São Paulo", disse.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 18/03/2026 21:19
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