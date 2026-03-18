Haddad se despede da Fazenda e afirma que pasta terá "grande ministro"

O encontro que vai participar, em São Paulo e ao lado de Lula, além do presidente nacional do PT, Edinho Silva, e do chefe do partido em São Paulo, Kiko Celeguim, deve anunciar a pré-candidatura de Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se despediu da pasta na noite desta quarta-feira (18/3). Ele, que formalmente deixa o comando da pasta apenas na sexta-feira (20/3), vai viajar a São Paulo para participar, nesta quinta-feira (19/3), de um evento organizado pelo PT paulista.

"Você vão ter um grande ministro aqui (na Fazenda), se Deus quiser", afirmou Haddad, ao ser questionado por jornalistas, na saída do Ministério da Fazenda. Embora o ministro não tenha confirmado, o nome de Dario Durigan, atual secretário-executivo da pasta, deve ser escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para substituí-lo.

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Questionado sobre essa hipótese, Haddad limitou-se a dizer que o nome do próximo ministro da Fazenda está "bem encaminhado". A desincompatibilização de Fernando Haddad da Fazenda vai ocorrer porque o titular da Fazenda será o candidato de Lula nas eleições para governador de São Paulo.

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, e Lula também estarão no encontro na capital paulista, ondeo chefe do partido em São Paulo, Kiko Celeguim, deve anunciar a pré-candidatura de Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes. Sobre o evento do PT paulista, Haddad desconversou. "Amanhã eu sou ministro ainda e vou para uma atividade com o presidente Lula, em São Paulo", disse.