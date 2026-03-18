Caminhoneiros aguardam confirmação de ações do governo para decidir sobre greve

O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landim, afirmou nesta quarta-feira (18/3) que os caminhoneiros vão aguardar as medidas tomadas pelo governo federal serem publicadas no Diário Oficial para saber que de que forma eles vão fazer o travamento eletrônico. O Palácio do Planalto anunciou hoje implementação da fiscalização eletrônica integral dos fretes em todo o país.
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Segundo ele, a avaliação das medidas dependerá do formato adotado pelo Palácio do Planalto. “A partir de amanhã a gente decidirá se atendeu o segmento ou não, mas estamos em estado de paralisação”, afirmou.
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O posicionamento ocorre após o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciar que o governo adotará ações mais rigorosas para garantir o cumprimento do piso mínimo do frete no transporte rodoviário.
De acordo com o ministro, o modelo atual de fiscalização não tem sido suficiente. “Essa ampliação não foi suficiente para garantir na integralidade o cumprimento da tabela do preço mínimo do frete”, disse.
Ele afirmou que novas medidas devem ter impacto imediato. “Vamos utilizar o expediente jurídico adequado. Eu defendo que a medida seja efetiva e imediata”, declarou.
Em vídeo divulgado nas redes sociais antes das medidas, Landim afirmou que a categoria decidiu manter o estado de alerta após reunião realizada no Porto de Santos. Segundo ele, o encontro reuniu lideranças e trabalhadores do setor
“O que foi colocado é que as condições atuais, com os constantes aumentos no preço do combustível, não permitem manter o transporte rodando.”
*Estagiário sob a supervisão de Paulo Leite
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