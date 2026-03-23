IR 2026: Receita confirma recebimento de mais de 450 mil declarações

A Receita Federal do Brasil iniciou, nesta segunda-feira (23/3), o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) 2026, referente ao ano-base 2025. Os contribuintes têm até o dia 29 de maio para prestar contas.
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Neste ano, o período de envio foi reduzido. O início ocorreu após adiamento de uma semana em relação ao calendário tradicional, que costumava começar em 15 de março.
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A expectativa do Fisco é receber cerca de 44 milhões de declarações. No primeiro dia, até as 12h, foram entregues 450.026 documentos. Desse total, 83,9% indicam valores a serem restituídos.
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O preenchimento pode ser feito por meio do Programa Gerador da Declaração, disponível para download, ou pela plataforma on-line Meu Imposto de Renda.
Restituição
O calendário de restituições terá quatro lotes neste ano. O primeiro pagamento está previsto para 29 de maio, seguido por liberações em 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto.
A ordem de pagamento considera a data de entrega e critérios legais de prioridade. Têm preferência idosos acima de 80 anos, seguidos por pessoas a partir de 60 anos, contribuintes com deficiência ou doença grave e profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério.
Também recebem prioridade aqueles que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem pelo recebimento via Pix.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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