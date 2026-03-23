FGC inicia pagamento a clientes afetados com liquidação do Banco Pleno

Depositantes e investidores afetados diretamente com a liquidação extrajudicial do Banco Pleno, decretada no último dia 18 de fevereiro, já podem dar sequência ao pedido de garantia pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Em nota, a entidade informou ter concluído o processo de consolidação e revisão das informações dos credores da instituição e que as etapas devem ser feitas pelo aplicativo do FGC, ou pelo site, no caso de pessoas jurídicas.

De acordo com o fundo garantidor, 152 mil pessoas têm direito a receber recursos, que chegam ao valor total de R$ 4,8 bilhões. É bom destacar que o FGC cobre investimentos de até R$ 250 mil no caso de produtos como conta corrente, poupança, CDB, RDB, LCI, LCA e LCD, por instituição financeira associada ou conglomerado. Além disso, cada CPF ou CNPJ só pode receber até R$ 1 milhão do fundo a cada período de quatro anos.



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O Banco Pleno fazia parte do conglomerado do Banco Master, também liquidado em novembro de 2025 após a primeira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Receita Federal e pela Polícia Federal (PF). A ação prendeu o dono do Master, Daniel Vorcaro, que atualmente está detido na sede da PF, em Brasília. O dono do Pleno, Augusto Lima, foi preso no mesmo dia da liquidação do banco, em fevereiro.

No decreto de liquidação, o Banco Central afirmou que a decisão foi tomada após a instituição apontar que a situação econômico-financeira do Pleno já estava comprometida e citou deterioração da liquidez, além de infringência a normas que disciplinam sua atividade e descumprimento de determinações do próprio BC.



Além de iniciar o pagamento aos credores, o FGC também informou que 689 mil pessoas já receberam os valores referentes à garantia pela falência de outros bancos do mesmo conglomerado, como o próprio Master, além da Master de Investimento e do Letsbank. Esse número representa 89% do número total de credores.

Sobre a situação dos credores do Will Bank – outra instituição liquidada no mesmo caso – a antecipação do pagamento de garantias foi iniciada no dia 13 de fevereiro aos clientes que possuem valores a receber de até R$ 1 mil. Nesses casos, o FGC já pagou R$ 124 milhões, o que representa 70% do montante total de antecipações a serem quitadas pelo fundo.

