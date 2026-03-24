TCU suspende investigação sobre atuação do Banco Central no caso Master

Relator do processo na Corte de Contas afirma que não houve omissão do Banco Central na liquidação do Master, mas quer que o caso vá ao plenário - (crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O ministro Jhonatan de Jesus, do Tribunal de Contas da União (TCU), determinou a suspensão temporária do processo que investiga a conduta do Banco Central no processo que levou à liquidação extrajudicial do Banco Master, em novembro de 2025. A pausa foi motivada pela abertura de outras investigações sobre o tema, que ocorrem na Controladoria-Geral da União (CGU) e no Supremo Tribunal Federal (STF).

O BC foi alvo de uma inspeção independente realizada pela AudBancos, determinada pelo próprio TCU, para investigar possíveis irregularidades. Diante disso, a empresa produziu um relatório de inspeção que já poderia ser analisado pelo tribunal de contas. No entanto, o ministro relator da ação entende que essa apreciação deve ser adiada enquanto estiverem em andamento essas outras apurações.



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A preferência por dar prioridade às investigações na CGU e no STF foi destacada pelo ministro no despacho publicado nesta terça-feira (24/3), que suspende o caso no tribunal. Na visão do magistrado, esses outros órgãos têm meios de instrução, como quebras de sigilo e interceptações, que o TCU não dispõe constitucionalmente.

“Assim, a existência de apurações conduzidas em outras esferas, com instrumentos instrutórios distintos e potencial de revelar novos elementos, reforça a conveniência de aguardar o amadurecimento do quadro probatório antes da formação de juízo definitivo por esta Corte”, destacou o ministro na decisão.



Além da suspensão da investigação, Jhonathan de Jesus também determinou que a Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) do TCU reavalie o grau de sigilo dos documentos obtidos pela auditoria no Banco Central. Nesse contexto, o tribunal também pede para que o BC indique as “peças, trechos ou anexos” que devem permanecer sob sigilo, além de outras formas de tratamento dessas informações.

