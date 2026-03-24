Arrecadação federal cresce 5,68% em fevereiro e soma R$ 222,1 bi

No acumulado de janeiro e fevereiro, a arrecadação somou R$ 547,8 bilhões e teve alta real de 4,41% na comparação anual - (crédito: Pixabay)

A arrecadação das receitas federais chegou a R$ 222,1 bilhões em fevereiro de 2026, segundo dados do Ministério da Fazenda divulgados nesta terça-feira (24/3). Maior resultado para fevereiro desde 2011, representa crescimento de 5,68% em relação ao mesmo mês de 2025 descontado a inflação.

No acumulado de janeiro e fevereiro, a arrecadação somou R$ 547,8 bilhões e teve alta real de 4,41% na comparação anual. Os montantes administrados pela Receita Federal do Brasil foram responsáveis pela maior parte do total, com R$ 215,2 bilhões no mês, enquanto outros órgãos arrecadaram R$ 6,9 bilhões.

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O principal destaque de alta entre os tributos foi o Imposto sobre Operações Financeiras, que cresceu 35,73% em termos reais e somou R$ 8,6 bilhões. Também registraram avanço os valores arrecadados com Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos de capital, com alta de 19,44%, e as contribuições ao Programa de Integração Social e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que cresceram 8,45%.

A arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre combustíveis, por sua vez, recuou 32%. Já os impostos sobre empresas, como o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tiveram redução conjunta de 5,49%.