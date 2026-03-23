Dario Durigan, novo ministro da Fazenda, faz mudanças em equipe; veja

O novo ministro da Fazenda, Dario Duringan, anunciou, nesta segunda-feira (23/3), os novos integrantes da pasta após a saída de Fernando Haddad, que será o candidato do PT ao governo de São Paulo. Duringan atuou como secretário-executivo do órgão desde 2023 e foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o comando da Fazenda na última sexta-feira (20/3).

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O novo secretário-executivo da pasta será Rogério Ceron, atual secretário do Tesouro Nacional. Úrsula Peres, professora da Universidade de São Paulo (USP), assume como secretária-executiva adjunta do ministério.

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Daniel Leal, subsecretário de Dívida Pública, chefiará a Secretaria do Tesouro e Fábio Terra será o chefe de gabinete da Fazenda. Flávio Renó foi nomeada como assessora especial.

Além disso, assumem a Secretaria de Assuntos Internacionais (Sain) e a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) Mathias Alencastro e Daniele Cardoso, respectivamente.

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"Ninguém faz nada sozinho. Somos um Ministério sério, unido e técnico. Mulheres e homens comprometidos em fazer a diferença todos os dias, trabalhando pela prosperidade das famílias brasileiras", acrescentou o ministro, logo após o anúncio.

Confira a postagem feita por Dario Durigan:

Tenho a alegria de compartilhar novidades na equipe do Ministério da Fazenda. Rogério Ceron será o novo secretário-executivo. Confio na sua capacidade de entrega, e destaco que seu trabalho à frente do Tesouro foi fundamental para avançarmos com nossa agenda nos últimos anos. — Dario Durigan (@DarioDurigan) March 23, 2026

Perfil

Durigan é advogado formado pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre pela Universidade de Brasília (UnB). Entre 2020 e 2023, o agora ministro atuou como diretor de Políticas Públicas do WhatsApp. Antes disso, entre 2017 2019, foi consultor jurídico da União em São Paulo, neste período ele também atuou como membro fundador do Núcleo de Arbitragem da Advocacia-Geral da União (AGU).

A relação com Haddad não é recente. Durigan integrou a equipe do então prefeito de São Paulo entre 2015 e 2016, atuando no assessoramento estratégico, na coordenação intersecretarial e na interlocução com a Câmara Municipal. Na mesma gestão, foi conselheiro de administração da SPUrbanismo.



A trajetória de Durigan no serviço público federal inclui ainda passagem pela Casa Civil durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, onde atuou na Subchefia para Assuntos Jurídicos com foco em articulação com o Congresso Nacional e temas de infraestrutura. Também trabalhou na AGU entre 2010 e 2011, no gabinete do Advogado-Geral da União, elaborando minutas de atos normativos internos.



