InícioEconomia
CB.Poder

"Nova Indústria Brasil" do governo Lula trouxe resultados concretos ao país, diz Cappelli

O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) destacou em entrevista ao Correio que, em 2024, a indústria de transformação teve um dos maiores crescimentos dos últimos anos

O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli, foi o entrevistado do CB.Poder desta quinta-feira (26/3). No programa, uma parceria entre Correio e TV Brasília, ele comentou sobre avanços da política industrial brasileira.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Em conversa com os jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza, o ex-interventor da Segurança Pública no Distrito Federal disse que o Brasil enfrentou sete anos sem política industrial e só voltou a ter destaque no setor no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com a "Nova Indústria Brasil", programa liderado pelo ministro vice-presidente Geraldo Alckmin.  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“A iniciativa trouxe resultados concretos para a indústria brasileira. Se em 2023 o que puxou a subida do PIB de 3,2% foi o agro, em 2024 o que puxou aquele 3,4% da indústria do PIB brasileiro foi a indústria. Em 2024, a indústria de transformação cresceu no Brasil 3,8%, um dos maiores crescimentos dos últimos anos”, afirmou. 

Cappelli destacou, ainda, que a ABDI trabalhou muito para aliviar o gargalo regulatório. Segundo o dirigente, a Agência tem papel estratégico no "Brasil Mais Produtivo", programa em parceria com o Sebrae e com o Senai, que atende 200.000 pequenas, médias e microempresas, com 93.000 atendimentos presenciais. 

Assista à entrevista na íntegra

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
CY
CY

Caetano Yamamoto*

Estagiário

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto*
postado em 26/03/2026 16:41
SIGA
x