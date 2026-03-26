"Nova Indústria Brasil" do governo Lula trouxe resultados concretos ao país, diz Cappelli

O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli, foi o entrevistado do CB.Poder desta quinta-feira (26/3). No programa, uma parceria entre Correio e TV Brasília, ele comentou sobre avanços da política industrial brasileira.

Em conversa com os jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza, o ex-interventor da Segurança Pública no Distrito Federal disse que o Brasil enfrentou sete anos sem política industrial e só voltou a ter destaque no setor no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com a "Nova Indústria Brasil", programa liderado pelo ministro vice-presidente Geraldo Alckmin.

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“A iniciativa trouxe resultados concretos para a indústria brasileira. Se em 2023 o que puxou a subida do PIB de 3,2% foi o agro, em 2024 o que puxou aquele 3,4% da indústria do PIB brasileiro foi a indústria. Em 2024, a indústria de transformação cresceu no Brasil 3,8%, um dos maiores crescimentos dos últimos anos”, afirmou.

Cappelli destacou, ainda, que a ABDI trabalhou muito para aliviar o gargalo regulatório. Segundo o dirigente, a Agência tem papel estratégico no "Brasil Mais Produtivo", programa em parceria com o Sebrae e com o Senai, que atende 200.000 pequenas, médias e microempresas, com 93.000 atendimentos presenciais.

Assista à entrevista na íntegra