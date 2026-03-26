InícioEconomia
Prévia da inflação

IPCA-15 sobe 0,44% em março com impacto maior de alimentos e bebidas

Itens relacionados a despesas pessoais também puxaram a prévia da inflação para cima

Isolados, alimentos e bebidas representam quase a metade do resultado do índice mensal - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)
Isolados, alimentos e bebidas representam quase a metade do resultado do índice mensal - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) teve um resultado superior às expectativas do mercado no último mês de março. De acordo com os números divulgados nesta quinta-feira (26/3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a prévia da inflação oficial atingiu 0,44% no período. Apesar de ficar acima das projeções, que indicavam uma alta mensal de 0,29%, o indicador veio 0,4 p.p. abaixo do resultado do mês anterior.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Em março, os itens que tiveram o maior impacto na inflação geral foram alimentos e bebidas, que isolados representam quase a metade do resultado do índice mensal. No período, a inflação desse grupo atingiu 0,88%, bastante superior ao resultado do mês anterior (0,2%) e de janeiro (0,31%).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O subgrupo alimentação no domicílio registrou uma aceleração mais forte, de 0,09% em fevereiro, para 1,10% em março. Os itens que mais contribuíram para esse resultado, de acordo com o IBGE, foram açaí (29,95%), feijão-carioca (19,69%), ovo de galinha (7,54%), leite longa vida (4,46%) e carnes (1,45%).

Outros itens que causaram maior impacto na prévia da inflação foram as despesas pessoais, que saltaram 0,82% no mês, com influência direta de serviços bancários (2,12%) e empregado doméstico (0,59%). Já no grupo de saúde e cuidados pessoais, houve aumento de 0,36%, com destaques para plano de saúde e artigos de higiene pessoal, que subiram 0,49% e 0,38%, respectivamente.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 26/03/2026 12:07
SIGA
x