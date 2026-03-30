Diesel chega a custar R$ 10 no interior de São Paulo, revela pesquisa

Caminhões transportando combustível entram na Faixa de Gaza através de Rafah, cruzando com o Egito em 22 de outubro de 2023 - (crédito: MOHAMMED ABED / AFP)

A Agência Nacional de Petróleo (ANP) identificou nesta segunda-feira (30/3) novos aumentos nos preços de combustíveis vendidos nos postos de revenda em todo o país. Ao completar um mês da operação que matou o líder iraniano Ali Khamenei e do fechamento do Estreito de Ormuz, a elevação no valor da commodity a nível global também causa impactos no preço final dos produtos importados.

De acordo com o levantamento, que considera dados referentes à semana do dia 22 a 28 de março, o valor médio do diesel comum chegou a R$ 7,45 em mais de 3 mil postos analisados pelo país. Já o diesel S-10 chegou a R$ 7,57 na cotação média. No Distrito Federal, foram analisados 18 pontos de revenda, onde o preço máximo chegou a R$ 7,87, no caso do diesel comum, e a R$ 8,73, em relação ao tipo S-10.



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O maior preço identificado pela ANP do diesel S-10 chegou a quase R$ 10 na última semana. Em um posto localizado na cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo, o combustível chegou a ser revendido a R$ 9,99. Em relação à gasolina comum, o maior preço também foi registrado em São Paulo, no município de Guarujá, onde era comercializado a R$ 9,39 em um dos locais analisados pela agência fiscalizadora.

Em um mês de conflito, o preço do diesel S-10 já acumula valorização de 24,3%, ao mesmo tempo em que o valor médio da gasolina comum subiu 7,9%. Nas últimas semanas, a ANP e as milhares unidades do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) intensificaram a fiscalização nos postos de abastecimento em todo o país, para identificar preços abusivos, adulteração de combustível, entre outras práticas ilegais.



Hoje, a ANP publicou uma resolução que define uma nova fórmula para o cálculo do preço do diesel, com base em referências internacionais, como as cotações da S&P Global Platts e a taxa de câmbio divulgada pelo Banco Central (BC). A estratégia é utilizar como padrão um valor inicial definido pelo Ministério de Minas e Energia (MME) ajustado continuamente pela variação do preço no exterior, com base no Preço de Paridade de Importação (PPI).