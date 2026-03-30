Conflito Irã x EUA pode fazer o preço da gasolina disparar no Brasil?

A escalada de tensão entre o Irã e os Estados Unidos, com o conflito em andamento desde 28 de fevereiro, acende um alerta global que já afeta diretamente o bolso dos brasileiros. A instabilidade no Oriente Médio coloca em risco uma das rotas mais importantes para o mercado de energia mundial, elevando o preço do petróleo e, consequentemente, o da gasolina no Brasil.
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O ponto central dessa preocupação é o Estreito de Ormuz. Essa passagem marítima estreita, que liga o Golfo Pérsico ao Mar de Omã, é a rota de transporte para cerca de um quinto de todo o petróleo consumido no mundo (aproximadamente 20%). Durante o conflito atual, o estreito foi efetivamente fechado, o que limita drasticamente a oferta global do produto e gera uma reação imediata nos mercados.
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O fechamento do estreito causa forte reação entre investidores e especuladores. O resultado é um aumento no preço do barril de petróleo tipo Brent, que serve como referência internacional para a precificação de combustíveis.
O impacto no preço da gasolina
No Brasil, a política de preços da Petrobras está atrelada à cotação internacional do petróleo e à variação do dólar. Isso significa que, quando o valor do barril sobe no mercado global, a tendência é que a estatal repasse esse aumento para as refinarias. A partir daí, o reajuste segue em cascata até chegar às bombas dos postos de combustível.
Dessa forma, o conflito armado no Oriente Médio, mesmo que distante geograficamente, já está encarecendo o abastecimento em todo o país. O tamanho do impacto depende da intensidade e da duração da crise, e altas significativas nos preços já são uma realidade enquanto a situação persistir.
É importante lembrar que o valor final pago pelo consumidor na bomba também inclui outros fatores, como impostos estaduais e federais, o custo do etanol anidro misturado à gasolina e as margens de lucro de distribuidoras e revendedores. Contudo, a matéria-prima, o petróleo, continua sendo o principal componente na formação do preço.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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