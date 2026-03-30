Endividamento das famílias se mantém estável em janeiro, aponta BC

O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro permaneceu em 49,7% em janeiro, repetindo o patamar registrado em dezembro de 2025, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil nesta segunda-feira (30/3). O nível mais alto da série histórica foi observado em julho de 2022, quando atingiu 49,9%.
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No segmento de crédito imobiliário para pessoas físicas, o estoque de operações direcionadas cresceu 0,8% em fevereiro, na comparação com janeiro, alcançando R$ 1,326 trilhão. Em 12 meses, a expansão foi de 11,6%.
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O crédito livre destinado à compra de veículos por pessoas físicas também avançou. O saldo subiu 1,3% em fevereiro, totalizando R$ 408,482 bilhões. No acumulado de 12 meses, a alta foi de 16,2%.
Ao excluir os financiamentos imobiliários, o indicador passou de 31,2% em dezembro para 31,3% no primeiro mês do ano.
Já o comprometimento da renda das famílias com o Sistema Financeiro Nacional registrou leve aumento, saindo de 29,2% para 29,3% no período. Sem considerar o crédito habitacional, a taxa avançou de 26,9% para 27,1%.
*Estagiário sob a supervisão de Aline Gouveia
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