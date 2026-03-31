IPVA 2026: como conseguir desconto de bom motorista no seu estado

Motoristas que não cometeram infrações de trânsito nos últimos anos podem garantir um desconto significativo no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. Conhecido como desconto do bom motorista ou bom condutor, o benefício é uma iniciativa estadual para premiar quem dirige com responsabilidade e contribui para um trânsito mais seguro.

No entanto, como a gestão do IPVA é de responsabilidade de cada estado, as regras, os percentuais de desconto e os critérios para elegibilidade variam em todo o país. O benefício depende de leis estaduais, com destaque para estados como Amazonas (até 20%) e Rio Grande do Sul (até 15%), que bonificam quem não cometeu infrações, geralmente exigindo cadastro no RNPC (Registro Nacional Positivo de Condutores).

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A boa notícia é que, na maioria dos casos, o processo é automático, sem a necessidade de o contribuinte fazer uma solicitação formal.

Como funciona o desconto de bom motorista?

O programa funciona como um sistema de recompensa progressiva. Geralmente, o abatimento no valor do imposto é calculado com base no histórico de infrações do veículo (vinculado ao Renavam) ou do condutor (vinculado à CNH). Quanto mais tempo o motorista passar sem receber multas, maior será o percentual de desconto. A verificação é feita diretamente pelos sistemas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Secretaria da Fazenda de cada estado, muitas vezes com base no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Leia também: Renavam e CNH: documentos essenciais para o IPVA

Quais estados oferecem o benefício?

Diversos estados já adotaram o programa, cada um com suas particularidades. É fundamental verificar a legislação local, mas alguns exemplos ajudam a entender como o sistema funciona na prática:

Rio Grande do Sul: pioneiro no programa, oferece descontos progressivos baseados em períodos específicos. Para o IPVA 2026, o desconto é de 5% para quem não teve infrações desde 1º de novembro de 2024; 10% para quem está sem multas desde 1º de novembro de 2023; e 15% para quem não comete infrações desde 1º de novembro de 2022. O benefício pode ser acumulado com outros, como o de pagamento antecipado.

Amazonas: oferece um desconto de bom condutor que varia de 10% a 20%, vinculado à CNH do proprietário sem registro de multas. O estado também possui outros tipos de abatimento, como por pagamento antecipado, sendo importante consultar as regras locais para verificar a possibilidade de acumulação.

Pará: concede 10% de desconto para veículos sem multas no último ano, e o benefício sobe para 15% para proprietários que não registraram infrações nos últimos dois anos.

Até o momento, não existe desconto específico no IPVA do Distrito Federal.

Estados como São Paulo e Rio de Janeiro, até o momento, não possuem um programa similar de desconto por bom comportamento no trânsito. Por isso, a consulta local é indispensável.

Como consultar e garantir o desconto?

Na maioria das localidades que oferecem a vantagem, o desconto é aplicado de forma automática no momento da emissão da guia de pagamento do IPVA. Para confirmar se você tem direito, acesse o site do Detran ou da Secretaria da Fazenda do seu estado. Ao gerar o boleto para pagamento do IPVA 2026, verifique o campo de "descontos" ou o valor final para se certificar de que o abatimento foi concedido. Também é recomendado consultar sua situação no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) para verificar sua elegibilidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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