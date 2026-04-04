Brasileiros reduzem gastos na Páscoa e priorizam promoções

Quase metade dos consumidores brasileiros pretende reduzir os gastos na Páscoa de 2026: 45% afirmam que vão desembolsar menos do que no ano passado. A cautela vem acompanhada da falta de planejamento, já que 52% dos compradores de ovos não organizaram o orçamento com antecedência.
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Os dados são de um levantamento da fintech Meu Tudo, que aponta para um consumo mais moderado, em meio à pressão do cenário econômico sobre a renda das famílias. A pesquisa mostra ainda que 55% dos entrevistados percebem os ovos de chocolate mais caros neste ano, reforçando a sensação de perda de poder de compra.
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Apesar das restrições, a tradição deve ser mantida. Segundo o estudo, 43% dos consumidores pretendem comprar ovos e outros doces, ainda que com maior atenção aos preços. Nesse contexto, 55% afirmam que vão priorizar promoções e descontos nas compras de Páscoa, buscando alternativas mais econômicas sem abrir mão da data comemorativa.
Pix
Nesse cenário, o Pix ganha protagonismo nas compras de Páscoa. Levantamentos das fintechs Meu Tudo e Getnet indicam avanço da modalidade em 2026. No caso da Meu Tudo, 50% dos consumidores afirmam considerar o uso do Pix parcelado como alternativa para viabilizar as compras.
"Os dados mostram um consumidor mais atento ao próprio orçamento, que busca manter tradições como a Páscoa, mas sem comprometer a saúde financeira. A procura por descontos e o uso de meios de pagamento mais controlados refletem esse novo comportamento, mais consciente e planejado", afirmou Marcio Feitoza, CEO da Meu Tudo.
Quanto à pesquisa da Getnet, o levantamento aponta que as vendas no varejo devem crescer 12% neste ano, assim como os pagamentos via Pix, com projeção de alta de 33%. "Uma das razões desse aumento previsto é o crescimento dos pagamentos com Pix nas maquininhas, seja por QR Code ou por aproximação. O que percebemos é que tanto os consumidores quanto os empreendedores estão aderindo cada vez mais a essa modalidade, principalmente pela praticidade e segurança que ela oferece, ao disponibilizar o comprovante no momento da compra e facilitar a conciliação das vendas", analisa Rafael Barbosa, head de estratégia da Getnet Brasil.
O levantamento mostra que, apesar do avanço do Pix, cartões de crédito e débito seguem como os preferidos, com projeção de alta de 11%. Segundo Barbosa, mesmo com chocolates acima da inflação, a data mantém relevância pelo apelo emocional e pela tradição familiar. "Cabe destacar que, além dos ovos, o consumo nesse período também inclui viagens e experiências, ampliando as oportunidades para o varejo. Nesse cenário, é estratégico diversificar os meios de pagamento para maximizar as vendas", avalia.
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