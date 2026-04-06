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TECNOLOGIA

Anatel firma acordo para ampliar cobertura de telefonia em áreas remotas

Parceria prevê capacitação de profissionais, uso de sandbox regulatório e apoio a prefeituras para expandir a conectividade em áreas com baixa cobertura

Um dos principais pontos do acordo é a qualificação técnica de profissionais. - (crédito: Sinclair Maia/Anatel)
Um dos principais pontos do acordo é a qualificação técnica de profissionais. - (crédito: Sinclair Maia/Anatel)

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) firmou um acordo de cooperação técnica com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e a Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações para ampliar a cobertura de telefonia móvel no país, com foco em regiões remotas e com baixa oferta de serviço. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (6/4).

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A implementação ocorrerá no âmbito do projeto de sandbox regulatório da Anatel, que permite flexibilizar regras para testar soluções e facilitar a atuação de prefeituras na instalação desses dispositivos de forma regular.

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Um dos principais pontos do acordo é a qualificação técnica de profissionais. A proposta prevê a oferta de cursos, materiais informativos e treinamentos para integrantes do sistema Confea/Crea, com o objetivo de apoiar a elaboração e a execução de projetos de conectividade nos municípios.

Segundo a Anatel, a expectativa é formar uma rede de profissionais capacitados em todo o país e acelerar a expansão da conectividade em áreas com menor interesse econômico para as operadoras. A iniciativa também busca ampliar o acesso à internet, apoiar o desenvolvimento regional e fortalecer a oferta de serviços digitais.

O acordo terá vigência até março de 2029, com possibilidade de prorrogação conforme os resultados obtidos.

*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 06/04/2026 15:47
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