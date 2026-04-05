Liquidações bancárias redefinem investidor

O comportamento dos investidores brasileiros mudou de forma nítida em 2026, com a segurança passando a ser prioridade sobre a rentabilidade. A sequência de liquidações bancárias, iniciada pelo Banco Master em novembro de 2025, aliada à manutenção de juros elevados, tem levado quem investe a rever suas estratégias, optando por alternativas mais cautelosas e conservadoras.

O movimento reflete uma busca crescente por proteção e estabilidade em um cenário marcado por incertezas financeiras, lembrando que, no atual contexto, preservar o capital tornou-se tão importante quanto multiplicá-lo.

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Segundo o economista Otto Nogami, professor do Insper, o cenário atual mudou a lógica de tomada de decisão no mercado financeiro. "Essas são as perguntas que estão tirando o sono de muita gente neste início de 2026. Com a Selic a 15% e diante das liquidações de instituições financeiras que estamos acompanhando, o jogo mudou. A euforia com os juros altos deu lugar ao medo do risco de crédito", afirma.

O novo cenário, segundo especialistas, exige cautela redobrada, diversificação e avaliação criteriosa das instituições financeiras antes de qualquer investimento. O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) já começou a ressarcir investidores que tinham aplicações no Banco Master, liquidado pelo Banco Central após indícios de irregularidades e problemas de liquidez.

A devolução dos recursos acontece em um momento estratégico para o mercado, com a taxa Selic ainda elevada, mas projetada para uma redução gradual ao longo de 2026. Com o retorno do capital, os investidores passam a buscar novas oportunidades de aplicação, desta vez com atenção redobrada ao risco.

Para Otto Nogami, a experiência recente reforça a importância de observar o limite do FGC e avaliar a saúde das instituições financeiras. "Muitos investidores se acostumaram a olhar apenas para a rentabilidade. Em 2026, isso se tornou perigoso", afirmou. Ele recomenda não ultrapassar o limite de cobertura do fundo e alerta que, embora o FGC funcione, o ressarcimento pode levar semanas ou meses, comprometendo quem depende de liquidez imediata.

Mapeando riscos

De acordo com Carlos Canedo, diretor de negócios da Sicredi Planalto Central, a escolha da instituição financeira é o primeiro passo para investir com segurança. "É fundamental que o investidor fique atento à classificação de risco da instituição onde pretende aplicar seu recurso", explica.

Segundo ele, as classificações de risco refletem a qualidade da governança e da gestão das instituições. Além disso, outros indicadores são essenciais, como o volume de patrimônio, o tempo de atuação no mercado, o histórico de solidez em períodos de crise, as avaliações e reconhecimentos do Banco Central, e a capacidade de analisar e projetar cenários econômicos.

"O saldo patrimonial de uma empresa revela muito sobre sua segurança e credibilidade. Já o tempo de atuação no mercado demonstra a capacidade de enfrentar crises e se manter sólida", ressalta o diretor. Segundo Canedo, essas informações são públicas e podem ser consultadas nos sites das próprias instituições, no do Banco Central e em agências classificadoras de risco.

Em um cenário de juros elevados, especialistas alertam para o risco de ofertas que superam significativamente a média do mercado. "O investidor busca equilibrar risco e retorno", afirma Canedo. "No entanto, quando surgem pagamentos muito acima do padrão da Selic ou do contexto econômico, isso geralmente indica que há um risco de crédito considerável por trás da oferta." Ele reforça que, nesses casos, é essencial analisar cuidadosamente a instituição e não se deixar levar apenas pela rentabilidade aparente.

O Banco Master, por exemplo, ofereceu CDBs (Certificados de Depósito Bancário) com retornos extremamente atrativos, entre 130% e 190% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). No entanto, essas taxas elevadas refletiam um risco de crédito elevado, evidenciando que ganhos muito acima da média do mercado podem implicar riscos consideráveis para o investidor.

Canedo recomenda priorizar títulos com menor risco de crédito e lastro sólido, além de manter uma carteira diversificada. A orientação segue a mesma linha de Otto Nogami, que reforça a importância de diferenciar retorno de segurança. "Se um investimento parece 'bom demais para ser verdade' em meio a uma onda de liquidações bancárias, provavelmente ele carrega um risco que ainda não se percebeu", afirma.

Entre os ativos mais seguros em 2026, especialistas destacam o Tesouro Selic, garantido pelo governo federal. Segundo Nogami, esse é o principal instrumento para formar uma reserva de emergência, especialmente em um cenário de possível crise bancária. Ele também recomenda exposição parcial a ativos internacionais, como dólar ou ouro, que oferecem proteção contra instabilidades globais. Para o economista, a diversificação geográfica funciona como um "colete salva-vidas contra crises locais".

Apesar do aumento da cautela, o cenário ainda apresenta oportunidades relevantes, especialmente em renda fixa. Entre as opções destacadas por especialistas estão CDBs de instituições sólidas, títulos públicos atrelados à Selic, papéis indexados à inflação, Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) com isenção de Imposto de Renda, além de fundos de renda fixa com retorno próximo ao CDI.

Paulo Cunha, CEO da iHUB Investimentos, afirma que o CDB continua competitivo no cenário atual. "O CDB prefixado da XP, com taxa em torno de 15,2% ao ano por alguns meses, é bastante atrativo", diz. O especialista também destaca títulos com vencimento em 2030, que pagam IPCA mais cerca de 7,5% a 8%, oferecendo proteção real contra a inflação. Ainda assim, ele recomenda não concentrar as aplicações em um único emissor, sugerindo limitar essa exposição a cerca de 10% da carteira.

Critérios

A tendência para 2026, segundo especialistas, é de maior profissionalização do investidor brasileiro. "Percebo um movimento claro de profissionalização de quem investe, com uma preferência crescente por segurança em vez de rentabilidade", afirma o diretor de negócios da Sicredi Planalto Central. Ele ressalta que a diversificação continua sendo essencial, mas deve respeitar o perfil de risco de cada investidor — conservador, moderado ou agressivo — e seus objetivos pessoais. "O investidor que mais consegue rendimento é aquele que sabe diversificar sua carteira."

Para quem teve recursos impactados por liquidações bancárias, Canedo recomenda priorizar a segurança ao reinvestir os valores recuperados. Se o montante estiver dentro do limite do FGC, ele será ressarcido. Depois disso, o foco deve ser estabilidade, e não ganhos extraordinários.

"Minha orientação para esse investidor é que ele aplique esse recurso agora priorizando a segurança, mais do que buscando rentabilidade", afirma. Ele também recomenda realizar uma análise especializada antes de transferir investimentos entre instituições, para evitar incompatibilidade entre o perfil do investidor e os novos ativos.

Outro ponto destacado pelo diretor de negócios da Sicredi Planalto Central é o modelo cooperativo, que une presença nacional à atuação local. Segundo ele, essa proximidade com a economia regional permite melhor compreensão das necessidades da comunidade e acompanhamento mais próximo dos investidores. "O sistema tem presença nacional, mas atuação local. Vivemos a microeconomia do nosso território e estamos muito próximos da comunidade", destaca.

Apesar do cenário mais cauteloso, especialistas ressaltam que 2026 ainda oferece oportunidades favoráveis para investir, especialmente devido ao nível elevado dos juros. A principal recomendação é desenvolver o hábito de investir de forma gradual. "Comece com o que você puder", orienta Canedo. "Não espere ter o valor exato para começar. O hábito de investir se constrói aos poucos e ganha ritmo ao longo dos anos", reforça.

O episódio do Banco Master deve gerar efeitos duradouros no comportamento do investidor brasileiro e, possivelmente, influenciar as regras do próprio FGC. Espera-se maior rigor na avaliação de instituições menores e mais cautela diante de ofertas com rentabilidade acima da média.

O aprendizado central desse período, segundo analistas do mercado, é que em um ambiente de juros altos e instabilidade institucional, segurança, liquidez e diversificação deixam de ser meras recomendações e passam a ser condições essenciais para investir.

protega seu dinheiro 05/04 (foto: Lucas Pacífico)