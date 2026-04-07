Lula reúne ministros para discutir medidas contra o endividamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu ministros nesta terça-feira (7/4) para discutir medidas que reduzam o endividamento das famílias. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto, durante toda a manhã.

A proposta é uma das prioridades do governo em ano eleitoral. A avaliação no Planalto é de que o endividamento recorde das famílias reduz o impacto de resultados positivos na economia, como a alta da renda e queda do desemprego, na aprovação de Lula.

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Segundo a agenda oficial do presidente, participaram do encontro o vice-presidente, Geraldo Alckmin, os ministros Miriam Belchior (Casa Civil), Dario Durigan (Fazenda), Luiz Marinho (Trabalho), Esther Dweck (Gestão e Inovação), e Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento).

Interlocutores do Planalto confirmaram que o encontro tratou, dentre outros temas, do endividamento. Disseram, porém, que não há previsão de anúncios até o momento.

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Lula vem cobrando soluções rápidas de seus auxiliares, publicamente. Durante evento em Anápolis no final de março, o presidente citou Durigan e disse que deve anunciar medidas em breve.

"Eu pedi ao meu ministro da Fazenda que a gente precisa tentar resolver esse problema da dívida das pessoas. Eu não quero que as pessoas deixem de se endividar para ter uma casa nova na vida, não estou pedindo isso. O que nós queremos é ver como a gente faz para facilitar o pagamento daquilo que vocês devem, e como a gente pode começar, eu diria, a colocar na televisão uma política de ensinamento, de administrar o nosso salário", declarou.

Renegociação

O governo também está em diálogo com representantes do setor financeiro, incluindo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). A ideia é unificar dívidas de cartão de crédito, cheque especial e empréstimos pessoais e renegociar o pagamento com descontos, de forma similar ao Programa Desenrola, realizado pelo governo no passado.

Segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Turismo e Serviços (CNC) divulgado nesta terça, o endividamento atingiu novo recorde de 80,4% das famílias em março.