Governo indica Guilherme Mello ao conselho da Petrobras e mira presidência

Atualmente, Mello também preside o conselho de administração do BNDES e integra o colegiado da PPSA - (crédito: Washington Costa/Ministério da Fazenda Divulgação)

O governo indicou o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, para o conselho de administração da Petrobras e pediu que seu nome também seja considerado para a presidência do colegiado.

A indicação, feita pelo acionista controlador, ocorre no contexto da assembleia geral ordinária (AGO) convocada para 16 de abril, quando serão deliberadas mudanças na governança da estatal.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Petrobras confirma à CVM que avalia recompra da Refinaria de Mataripe

Em comunicado ao mercado, a Petrobras afirmou que “em conformidade com os procedimentos de governança interna da Petrobras e com a sua Política de Indicação de Membros da Alta Administração, essas indicações serão submetidas à análise dos requisitos legais, de gestão e integridade pertinentes”.



Atualmente, Mello também preside o conselho de administração do BNDES e integra o colegiado da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA).



Economista de formação, é doutor em Ciência Econômica pela Unicamp e mestre em Economia Política pela PUC-SP, além de graduado em Ciências Sociais e em Ciências Econômicas. Professor licenciado do Instituto de Economia da Unicamp, atua também como coordenador do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Econômico.

Na véspera, o conselho de administração da Petrobras elegeu Marcelo Weick Pogliese como presidente do colegiado, em substituição a Bruno Moretti, que deixou o cargo no mês passado para assumir o Ministério do Planejamento e Orçamento. Segundo a estatal, Pogliese permanecerá na função até a realização da assembleia em abril.