Produção de veículos cresce e bate recorde anterior à pandemia

De acordo com a Anfavea, março foi um mês atípico do ponto de vista produtivo. Sem feriados e com maior ritmo nas fábricas, o período concentrou um volume elevado de produção e vendas - (crédito: Sebastião Moreira/AE)

A produção de veículos no Brasil registrou, em março, o melhor desempenho mensal desde outubro de 2019. Foram fabricadas 264,1 mil unidades, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

O volume representa um crescimento de 35,6% em comparação com março de 2025. Em relação a fevereiro deste ano, a alta ficou em 27,6%. No acumulado do primeiro trimestre, a produção avançou 6% frente ao mesmo período do ano passado.

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O resultado reforça um momento de recuperação da indústria automotiva, embora ainda existam dúvidas sobre a continuidade desse ritmo ao longo do ano De acordo com a Anfavea, março foi um mês atípico do ponto de vista produtivo. Sem feriados e com maior ritmo nas fábricas, o período concentrou um volume elevado de produção e vendas.

O presidente da entidade, Igor Calvet, destacou que o desempenho positivo pode estar ligado a um efeito temporário. Segundo ele, é necessário observar os próximos meses para confirmar se o crescimento é consistente ou apenas um reflexo do aquecimento pós-férias.

Outro fator relevante foi a combinação de dois motores importantes para o setor: o mercado interno aquecido e a retomada das exportações.

As exportações de veículos também cresceram em março. Foram enviadas ao exterior 40,4 mil unidades, alta de 21,1% em relação a fevereiro e 1,1% acima do registrado no mesmo mês de 2025.

Esse foi o melhor desempenho mensal em quase dois anos, indicando uma recuperação gradual das vendas externas.

Apesar disso, o resultado acumulado do primeiro trimestre ainda é negativo. As exportações caíram 18,5% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Um dos principais fatores para essa queda foi a instabilidade do mercado argentino, que é um dos principais destinos dos veículos brasileiros. Oscilações na economia do país vizinho impactaram diretamente o volume exportado.

Vendas acompanham o ritmo das fábricas

O crescimento da produção foi acompanhado pelo aumento nas vendas. Em março, os emplacamentos somaram 269,5 mil unidades. Esse foi o melhor resultado para o mês desde 2013, indicando um forte desempenho no varejo automotivo.

No acumulado do trimestre, as vendas chegaram a 625,2 mil veículos, uma alta de 13,3% em relação ao início de 2025. O aumento nos emplacamentos mostra que o consumo interno tem sustentado parte importante da recuperação do setor.

