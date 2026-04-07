InícioEconomia
Comércio Exterior

Superavit da balança comercial cai 17,2% em março ante 2025

No primeiro trimestre, as importações somaram US$ 68,2 bilhões, alta de 1,3%, enquanto as exportações totalizaram US$ 82,3 bilhões, com avanço de 7,1%

No acumulado do primeiro trimestre, a corrente de comércio, soma de exportações e importações, chegou a US$ 150,5 bilhões, avanço de 4,4% em relação ao mesmo período de 2025. - (crédito: Divulgação/Mdic)
No acumulado do primeiro trimestre, a corrente de comércio, soma de exportações e importações, chegou a US$ 150,5 bilhões, avanço de 4,4% em relação ao mesmo período de 2025. - (crédito: Divulgação/Mdic)

A balança comercial brasileira registrou superavit de US$ 6,4 bilhões em março de 2026, segundo dados divulgados nesta terça-feira (7/4) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). O resultado representa queda de 17,2% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

As vendas externas somaram US$ 31,6 bilhões, alta de 10% na comparação anual. O desempenho foi impulsionado pela indústria extrativa, que avançou 36,4% no período.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

As importações, por sua vez, alcançaram US$ 25,2 bilhões, com crescimento de 20,1%. O aumento foi puxado principalmente pela compra de bens de consumo, que subiram 54,4%, e de bens de capital, com alta de 26,5%.

No acumulado do primeiro trimestre, a corrente de comércio, soma de exportações e importações, chegou a US$ 150,5 bilhões, avanço de 4,4% em relação ao mesmo período de 2025.

As exportações totalizaram US$ 82,3 bilhões, alta de 7,1%, com destaque para a indústria de transformação, responsável por US$ 43,9 bilhões. Já as importações somaram US$ 68,2 bilhões, crescimento de 1,3%, lideradas pelos bens intermediários, que atingiram US$ 37,7 bilhões.

*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Gonçalves 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 07/04/2026 16:11
SIGA
x