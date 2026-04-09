Mutirão nacional oferece suporte gratuito para declaração do Imposto de Renda

Dia D ocorrerá em diversas cidades com participação de sindicatos e Conselhos Regionais de Contabilidade - (crédito: EdiCase)

A Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis (Fenacon) e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) promovem, nesta sexta-feira (10/4), um mutirão nacional de atendimento gratuito para contribuintes do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026. A mobilização, chamada de Dia D, será realizada em diversas cidades do país com a participação de sindicatos do setor contábil e dos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs).

A ação acontece em um momento estratégico do calendário fiscal. As regras para a declaração do IRPF 2026, referentes ao ano-calendário 2025, já foram divulgadas pela Receita Federal, e o prazo para envio das declarações segue aberto entre 23 de março e 29 de maio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Integrado à campanha Declare Certo e com apoio do CFC, o mutirão contará com profissionais da contabilidade disponíveis para orientar presencialmente a população. Entre os principais serviços oferecidos estão esclarecimentos sobre documentação necessária, regras vigentes, uso da declaração pré-preenchida e orientações para evitar inconsistências que possam levar à malha fina.

Segundo o presidente da Fenacon, Daniel Coêlho, a iniciativa busca ampliar o acesso à informação e reforçar a importância da contabilidade no cotidiano dos cidadãos. “Com o apoio do CFC e o engajamento dos sindicatos e CRCs, conseguiremos ampliar o alcance dessa campanha essencial para o contribuinte e mostrar que a contabilidade é importante, tanto no universo empresarial quanto na vida financeira de cada cidadão”, afirmou.

Já o presidente do CFC, Joaquim Bezerra, destacou o papel social da ação e a união da classe contábil. “O CFC e a Fenacon estão irmanados nesta ação nacional do Dia D, levando orientação à sociedade e reafirmando o papel social da contabilidade brasileira. Estaremos presentes em todas as capitais do país, oferecendo atendimento direto à população e aos contribuintes”, disse.