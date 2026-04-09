Nani Venâncio faz balanço dos 39 anos de carreira na TV e susto com dois AVCs - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Atualmente no comando do programa "Altos Papos", na Rádio Capital, Nani Venâncio tem quase quatro décadas de carreira na TV, tendo estreado na telinha como atriz de novelas.

Ela fala sobre o susto com dois AVCs e faz um balanço de todo o período como apresentadora.

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"Só tenho gratidão no coração. São muitos anos de um trabalho que eu amo, e aprendo com cada convidado. É muito gratificante, todos os dias, sair de casa e entrevistar pessoas que somam e agregam no dia a dia das pessoas. Hoje, no programa, conto com um time de colaboradores fantásticos. No mundo pet, o maior do mercado, Jorge Guerra, o repórter pet. Temos o naturólogo André Resende orientando as pessoas. E o psiquiatra Dr. Diego Tavares falando toda terça-feira sobre saúde mental."

A comunicadora não tem nenhum arrependimento nos 39 anos de carreira na televisão e afirma que, apesar de ter começado como atriz, apresentar sempre foi seu sonho.

"Só gratidão no coração. Sempre amei pessoas, gosto da comunicação. Não sabia que eu seria apresentadora, mas, desde o primeiro programa, nunca mais parei. Deixei de atuar e me dediquei aos programas."

Em agosto de 2009, dias após dar à luz sua segunda filha, Moira, Nani começou a sentir fortes dores de cabeça. Após ser internada no Hospital São Luiz, em São Paulo, foi diagnosticada com dois AVCs (acidente vascular cerebral) e uma trombose cerebral hemorrágica.

"Fiquei em coma na UTI por 18 dias, mas, com a ajuda dos familiares e dos profissionais de saúde, em três meses já estava ao vivo na Rede Brasil de Televisão com o programa A Tarde É Show", recorda.

Depois do episódio, a apresentadora mudou o olhar sobre a vida. "Nunca esperamos passar por um EQM (experiência de quase morte), mas mudamos o olhar para a nossa vida como um todo. Sou feliz e quero viver muito, sempre trabalhando com o que eu mais amo na vida: a comunicação", conclui.