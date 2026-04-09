Depois de brilho por O agente secreto, Brasil terá discreta marca em Cannes

Foram anunciados 60 títulos que estarão espalhados na futura edição do Festival de Cannes; na lista figuram nomes com John Travolta, Ron Howard e Asghar Farhadi

Um dos posters apresentados pela equipe de criação do evento na França - (crédito: Festival de Cannes/ Divulgação)

Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, Hamaguchi Ryusuke e Cristian Mungiu são alguns dos destacados cineastas do cenário mundial que estarão na disputa da Palma de Ouro do Festival de Cannes, em lista anunciada nesta quinta (9/4). O evento que transcorre entre 12 e 23 de maio revelou ainda o filme de abertura (que não compete): será La Vénus életrique, de Pierre Salvadori. Foram anunciados 60 títulos.

O Brasil, que, com O agente secreto, em 2025, conquistou prêmios de direção e ator, Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura, entrou na lista pela coprodução Elefantes na névoa, feita em conjunto com Nepal, Alemanha, França e Noruega. O filme integra a o segmento Un Certain Regard do evento, atrelado a visões mais arrojadas diante de temas inventivos. O filme assinado por Abinash Bikram Shah competirá com produções assinadas por profissionais como a atriz e diretora chilena Manuela Martelli e a costarriquenha Valentina Maurel.

Entre astros e estrelas esperados para o evento estão figuras como Rami Malek, Rebecca Hall, Leonardo Sbaraglia, Kristen Stewart, John Travolta (à frente da direção do filme Propeller one-way night coach), Marion Cotillard, Daniel Auteuil e Cara Delevigne. Entre consagrados diretores da meca do cinema mundial, foram selecionados Steven Soderbergh e Ron Howard para exibições em caráter especial.

Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 28 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 09/04/2026 11:11 / atualizado em 09/04/2026 11:49
