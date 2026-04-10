Brasil e EUA firmam cooperação para combater tráfico de armas

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, fez o anúncio nesta sexta-feira (10/4) - (crédito: Washington Costa/MF)

O governo brasileiro firmou, nesta sexta-feira (10/4), um acordo de cooperação com os Estados Unidos para reforçar o combate ao tráfico internacional de armas e drogas. A parceria envolve o Ministério da Fazenda, a Receita Federal e a agência americana U.S. Customs and Border Protection.

O tratado tem como eixo o Projeto MIT (Mutual Interdiction Team), que busca coordenar a atuação entre os dois países em pontos estratégicos, incluindo rotas consideradas sensíveis, como a região da Tríplice Fronteira. A agenda começou a ser estruturada em janeiro de 2026, após missão técnica em Foz do Iguaçu (PR), e está inserida no diálogo bilateral entre os governos.



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Como parte da cooperação, foi implementado o Programa DESARMA, sistema da Receita Federal que permite o compartilhamento estruturado de dados entre as aduanas dos dois países. A ferramenta possibilita o envio de informações em tempo real sobre materiais sensíveis e armamentos identificados em operações de fiscalização.

A iniciativa é regulamentada pela Portaria RFB nº 663/26, que autoriza o intercâmbio de dados e a realização de ações coordenadas. O sistema registra informações como tipo de material, origem declarada, rotas logísticas e números de série, com o objetivo de mapear e rastrear redes ilícitas. O uso da plataforma abrange portos, aeroportos e remessas internacionais, com garantia de sigilo das informações compartilhadas.

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Segundo os dados do programa, o cruzamento de informações já permitiu identificar formas de ocultação de cargas, como peças de armamentos inseridas em equipamentos de airsoft e drogas enviadas em embalagens de ração animal. Nos últimos 12 meses, foram registradas 35 ocorrências, com apreensão de 1.168 partes e peças de armas, totalizando cerca de 550 quilos, em remessas com origem majoritária na Flórida.



Segundo o Ministério da Fazenda, a análise dos dados também contribui para identificar padrões de atuação, conexões entre remetentes e destinatários e rotas utilizadas, com foco na desarticulação das redes desde a origem.



A agenda também inclui participação do Ministério da Fazenda, Dario Durigan em encontros internacionais, como as reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, previstas entre os dias 14 e 17 de abril em Washington (EUA).

* Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves