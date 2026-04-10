Fumaça em prédio da FAB afeta tráfego aéreo no país

Movimentação caótica no Aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo, nesta quinta-feira, 9 de abril de 2026. A falha elétrica que levou à suspensão das operações de pousos e decolagens em todo o espaço aéreo da capital paulista será analisado pelo Departamento de Controle de Espaço Aéreo (DCEA), informou a Força Aérea Brasileira (FAB). - (crédito: RENATO S. CERQUEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO)

As operações de pouso e decolagem foram interrompidas por cerca de uma hora, ontem, nos aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Viracopos, em São Paulo, comprometendo o tráfego aéreo em todo o país. Inicialmente, atribuiU-se a causa a uma pane elétrica no sistema de controle de tráfego aéreo na capital paulista. Mais tarde, a informação foi negada pelo diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Faierstein.

A interrupção foi provocada por uma suspeita de incêndio ocorrida no prédio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), da Força Aérea Brasileira (FAB). Embora a FAB tenha informado que interrupção ocorreu entre 9h30 e 10h06, os aeroportos de Congonhas e Guarulhos ficaram sem operar por mais de uma hora. A paralisação afetou diretamente os principais terminais do Sudeste, com reflexos ao longo do dia em diversas rotas.

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O centro regional responsável pela coordenação do espaço aéreo de São Paulo e do Rio de Janeiro, localizado no Aeroporto de Congonhas, foi evacuado após a suspeita de incêndio e vazamento de gás. A medida foi adotada de forma preventiva para garantir a segurança dos profissionais. "O prédio foi evacuado em um primeiro momento até se verificar o que houve", afirmou Faierstein. Após a verificação inicial, os operadores retornaram e o funcionamento foi restabelecido.

Em Congonhas, até 11h45, foram registradas 2 chegadas canceladas e 15 atrasadas. Nas partidas, até 14h, houve 6 cancelamentos e 32 atrasos. Em Guarulhos, as chegadas permaneceram dentro do horário previsto, enquanto as partidas somaram 4 atrasos e 1 cancelamento até 13h. No Aeroporto de Viracopos, foram contabilizadas 6 chegadas canceladas e 24 atrasadas, além de 8 partidas canceladas e 40 atrasadas, indicando maior impacto operacional.

A pane também atingiu outros terminais. No Aeroporto Internacional de Brasília, 6 voos de saída apresentaram atraso e 2 aeronaves que já haviam decolado precisaram retornar. Na chegada, foram registrados 2 atrasos. Entre os cancelamentos, constam 4 voos com destino à capital federal e 3 com origem no terminal. No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Tom Jobim recebeu 9 voos alternados, teve 1 voo vindo de São Paulo cancelado e outros 2 atrasados. No Santos Dumont, foram 4 voos impactados, sendo 1 cancelamento de partida para Congonhas e 3 cancelamentos de voos originados na capital paulista.

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As companhias aéreas informaram que adotaram medidas para atendimento aos passageiros afetados. A Azul registrou o cancelamento de 24 voos e o desvio de outros 9. "Foram afetadas as operações de pouso e decolagem nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos", informou a empresa. A Gol orientou clientes a buscarem atualização por meio de canais oficiais e painéis informativos. A Latam Airlines Brasil declarou que presta assistência e realiza reacomodação. As empresas destacaram que seguem a resolução 400 da Anac, que prevê assistência material em situações de atraso e cancelamento.

A FAB informou que a interrupção foi causada por um problema técnico operacional na área de controle terminal de São Paulo, sem detalhamento da origem da falha. "As aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo todos os requisitos de segurança", declarou em nota. O Ministério de Portos e Aeroportos confirmou que houve falha no sistema de aproximação, o que levou à suspensão temporária das autorizações de decolagem.

Segundo a Anac, não há indicação de risco de nova paralisação. "Não existe risco de uma nova interrupção no espaço aéreo de São Paulo. O que ocorre agora é a normalização da fila de aeronaves", afirmou Faierstein. Ele acrescentou que o episódio é tratado como pontual e que as investigações estão em andamento para identificar as causas.

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Nos terminais, passageiros enfrentaram filas para remarcação e dificuldades para obtenção de informações. Em São Paulo, os saguões permaneceram cheios durante a manhã e parte da tarde, com painéis indicando voos atrasados mesmo após a retomada das operações. A administração de Congonhas avalia a possibilidade de ampliar o horário de funcionamento como medida para reduzir os impactos acumulados.

O centro regional de controle, responsável por seis aeroportos — Congonhas, Guarulhos, Tom Jobim, Santos Dumont, Campo de Marte e Jacarepaguá —, concentra parte relevante do tráfego aéreo nacional. A paralisação evidenciou o efeito em cadeia provocado por falhas na área de maior circulação do país, com impacto direto em conexões e no planejamento das companhias.

Até o fechamento desta edição, ainda não era possível calcular os danos a passageiros e o impacto econômico da paralisação. A Anac informou que ainda realiza levantamento para identificar o total de voos e passageiros afetados. O órgão também acompanha o desempenho operacional ao longo do dia para avaliar possíveis reflexos na malha aérea.

Apesar dos transtornos, as autoridades destacaram que a interrupção seguiu procedimentos previstos para garantir a segurança das operações, e que o sistema permanece estável após a retomada.