6º Brasília Summit: autoridades debatem eficiência na gestão pública

Abertura contará com a participação da governadora do Distrito Federal, Celina Leão - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Autoridades, especialistas e empresários se reúnem nesta quarta-feira (15/4), a partir de 8h30, para debater as perspectivas para a economia brasileira na sexta edição do Brasilia Summit, com o tema "Eficiência na gestão pública". O evento promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em parceria com o Correio, tem como objetivo ampliar o debate sobre o desenvolvimento nacional.

A abertura terá a participação do presidente do Correio, Guilherme Machado; da governadora do Distrito Federal, Celina Leão; João Doria, fundador do Lide; Nelson de Souza, presidente do BRB; Paulo Otávio, empresário e presidente do Lide Brasília, e Rui Hernandez, co-CEO na Lotus Engenharia.

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Acompanhe:

O evento contará com dois painéis. No primeiro, os painelistas vão conversar sobre equilíbrio fiscal e qualidade dos gastos nas contas públicas. Já no segundo serão debatidas as boas práticas na administração pública.

Veja a programação:

Painel 1: Do equilíbrio fiscal à qualidade dos gastos das contas públicas: como trazer resultados para a sociedade

Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União

Samuel Kinoshita, secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo

Henrique Meirelles, co-chairman do Lide, ministro da Fazenda (2016-2018), presidente do Banco Central (2003-2011) e secretário da Fazenda de São Paulo (2019-2022)

Jean Paul Prates, chairman do Cerne - Centro de estratégias em recursos naturais e energia, presidente da Petrobras (2023-2024), senador da República (2019-2023), head do Lide energia

Hugo Leahy, ceo da X-via Group - inteligência artificial, head do Lide inteligência artificial

Mariângela Mattia, advogada especializada em compliance, gestão de riscos e controles internos.

Painel 2: Infraestrutura e inovação: as boas práticas na administração pública