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LIDE BRASÍLIA

6º Brasília Summit: autoridades debatem eficiência na gestão pública

O evento promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em parceria com o Correio, tem como objetivo ampliar o debate sobre o desenvolvimento nacional

Abertura contará com a participação da governadora do Distrito Federal, Celina Leão - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
Abertura contará com a participação da governadora do Distrito Federal, Celina Leão - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Autoridades, especialistas e empresários se reúnem nesta quarta-feira (15/4), a partir de 8h30, para debater as perspectivas para a economia brasileira na sexta edição do Brasilia Summit, com o tema "Eficiência na gestão pública". O evento promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em parceria com o Correio, tem como objetivo ampliar o debate sobre o desenvolvimento nacional.

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A abertura terá a participação do presidente do Correio, Guilherme Machado; da governadora do Distrito Federal, Celina Leão; João Doria, fundador do Lide; Nelson de Souza, presidente do BRB; Paulo Otávio, empresário e presidente do Lide Brasília, e Rui Hernandez, co-CEO na Lotus Engenharia.

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Acompanhe:

O evento contará com dois painéis. No primeiro, os painelistas vão conversar sobre equilíbrio fiscal e qualidade dos gastos nas contas públicas. Já no segundo serão debatidas as boas práticas na administração pública.

Veja a programação:

Painel 1: Do equilíbrio fiscal à qualidade dos gastos das contas  públicas: como trazer resultados para a sociedade

  • Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União
  • Samuel Kinoshita, secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo
  • Henrique Meirelles, co-chairman do Lide, ministro da Fazenda (2016-2018), presidente do Banco Central (2003-2011) e secretário da Fazenda de São Paulo (2019-2022)
  • Jean Paul Prates, chairman do Cerne - Centro de estratégias em recursos naturais e energia, presidente da Petrobras (2023-2024), senador da República (2019-2023), head do Lide energia
  • Hugo Leahy, ceo da X-via Group - inteligência artificial, head do Lide inteligência artificial
  • Mariângela Mattia, advogada especializada em compliance, gestão de riscos e controles internos.

Painel 2: Infraestrutura e inovação: as boas práticas na administração pública

  • Antonio Anastasia, ministro do Tribunal de Contas da União, governador de Minas Gerais (2010–2014)
  • Daniel Vilela, governador de Goiás
  • Mauro Mendes, governador do Mato Grosso (2019–2026)
  • Giussepp Mendes, ceo do Pinheiro & Mendes advogados
  • Gustavo Montezano, ceo e fundador da Yvy capital, presidente do BNDES (2019–2022)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 15/04/2026 08:47 / atualizado em 15/04/2026 09:07
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