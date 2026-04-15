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LIDE BRASÍLIA

Programas sociais não podem criar desequilíbrio fiscal, diz Meirelles

Ex-presidente do Banco Central participou nesta quarta (15/4) do 6º Brasília Summit, realizado pelo Lide e pelo Correio Braziliense

Meirelles afirmou que o emprego é
Meirelles afirmou que o emprego é "o maior programa social que existe" - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

O co-chairman do Lide, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles declarou nesta quarta-feira (15/4) que programas sociais não podem prejudicar a criação de emprego ao causar desequilíbrio fiscal.

Segundo Meirelles, o emprego é “o maior programa social que existe”, mas o ex-presidente do BC reconheceu a importância das medidas voltadas à população que ainda não teve a oportunidade de entrar no mercado de trabalho.

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“Eu acredito que o maior programa social que existe é o emprego. Isso é algo que está claro dentro da minha fala desde o início”, declarou Meirelles durante o 6º Brasília Summit, realizado pelo Lide e pelo Correio Braziliense.

“A ideia dos programas sociais, eu acho muito importante, principalmente na base daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de terem emprego, mas eles não podem prejudicar, através do desequilíbrio fiscal, a criação de emprego. Não há dúvida de que a melhor forma de se criar emprego é o equilíbrio fiscal. Nós temos diversos exemplos disso no Brasil”, acrescentou

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Meirelles citou ainda os dois primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quando esteve à frente do Banco Central, como exemplos de diálogo entre a política monetária e a austeridade fiscal.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 15/04/2026 11:03
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