Programas sociais não podem criar desequilíbrio fiscal, diz Meirelles

Meirelles afirmou que o emprego é "o maior programa social que existe" - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

O co-chairman do Lide, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles declarou nesta quarta-feira (15/4) que programas sociais não podem prejudicar a criação de emprego ao causar desequilíbrio fiscal.



Segundo Meirelles, o emprego é “o maior programa social que existe”, mas o ex-presidente do BC reconheceu a importância das medidas voltadas à população que ainda não teve a oportunidade de entrar no mercado de trabalho.



Leia também: IA no gasto público e serviços ao cidadão é tema do Brasília Summit

“Eu acredito que o maior programa social que existe é o emprego. Isso é algo que está claro dentro da minha fala desde o início”, declarou Meirelles durante o 6º Brasília Summit, realizado pelo Lide e pelo Correio Braziliense.



“A ideia dos programas sociais, eu acho muito importante, principalmente na base daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de terem emprego, mas eles não podem prejudicar, através do desequilíbrio fiscal, a criação de emprego. Não há dúvida de que a melhor forma de se criar emprego é o equilíbrio fiscal. Nós temos diversos exemplos disso no Brasil”, acrescentou

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Meirelles citou ainda os dois primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quando esteve à frente do Banco Central, como exemplos de diálogo entre a política monetária e a austeridade fiscal.