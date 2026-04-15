PIS/Pasep 2026: pagamento para março e abril sai nesta quarta

PIS/PASEP 2024: pagamentos para março e abril começa nesta quarta - (crédito: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo)

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, será liberado nesta quarta-feira (15/04) para trabalhadores nascidos nos meses de março e abril. Os valores poderão ser sacados até 30 de dezembro de 2026, data de encerramento do calendário anual.

O benefício é pago a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e a servidores públicos (Pasep) que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa. O valor pode chegar a até um salário-mínimo, a depender do tempo de trabalho no ano-base.

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Para ter direito ao abono, é necessário ter recebido, em 2024, remuneração média mensal de até R$ 2.765,93, além de cumprir os demais requisitos exigidos, como tempo mínimo de cadastro no programa e exercício de atividade formal.

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A consulta sobre o direito ao benefício, valores e datas de pagamento pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br.

O calendário de pagamentos segue escalonado conforme o mês de nascimento do trabalhador. Em 2026, o cronograma começou em fevereiro, com os nascidos em janeiro, e segue até agosto, quando recebem os aniversariantes de novembro e dezembro.

Confira as datas:

Janeiro: 15 de fevereiro

Fevereiro: 15 de março

Março e abril: 15 de abril

Maio e junho: 15 de maio

Julho e agosto: 15 de junho

Setembro e outubro: 15 de julho

Novembro e dezembro: 15 de agosto

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a estimativa é de que cerca de 26,9 milhões de trabalhadores sejam beneficiados em 2026, com um total de R$ 33,5 bilhões liberados.

A partir deste ano, o pagamento do abono passa a seguir datas fixas: os valores serão liberados sempre no dia 15 de cada mês, conforme o mês de nascimento do beneficiário. Caso a data coincida com fim de semana ou feriado, o depósito será feito no primeiro dia útil seguinte.

O prazo final para saque é o último dia útil bancário do ano, conforme as regras do Banco Central. Após essa data, o trabalhador perde o direito ao valor referente ao calendário vigente.