Lula diz que o Brasil é um dos menos afetados pela guerra no Irã

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de abertura da Feira Industrial de Hannover - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (20/4) que o Brasil está entre os países menos impactados pela alta do petróleo em meio ao conflito no Irã. Durante agenda no exterior, ele atribuiu o cenário à atuação do governo e ao fato de o país importar cerca de 30% do diesel consumido internamente.

"O Brasil é um dos menos afetados pela maluquice da guerra no Irã. Nós não estamos sofrendo com o aumento do preço do petróleo como muitos países estão sofrendo, porque o governo tomou medidas e o Brasil só importa 30% do seu óleo diesel", declarou o presidente.

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Dados da agência Reuters indicam que o impacto nos preços do diesel no Brasil ficou em patamar equivalente ao da China — ambos registraram alta em torno de 25%. O desempenho, porém, fica aquém do da Índia, que, segundo informações das publicações News18 e DNA India, conteve o aumento médio do combustível em 5% por meio de fortes incentivos governamentais. Na Europa, a alta média chegou a 30%, enquanto nos Estados Unidos o avanço foi de 41%.

Para segurar os preços internamente, o governo brasileiro adotou um pacote de medidas que combina subsídio de R$ 1,20 por litro do diesel importado — em parceria com os estados — e desoneração de PIS e Cofins sobre o combustível. O custo do programa é compensado por uma taxação de 12% sobre as exportações de petróleo e de 50% sobre as de diesel, cobrada de produtores e importadores.

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