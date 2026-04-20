Lula desafia potência Alemã em Hanover: "O sul global sabe o que quer"

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de abertura da Feira Industrial de Hannover - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil é protagonista na transição energética e lançou um desafio ao primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, e às montadoras europeias. A declaração foi feita nesta segunda-feira (20/4), durante a inauguração do Estande Brasil na Hannover Messe, a maior feira de tecnologia industrial do mundo.

O ponto central do pronunciamento de Lula foi a defesa da matriz energética brasileira como a mais limpa do planeta. O presidente revelou ter proposto ao chanceler Merz e à diretoria da Mercedes-Benz uma comparação técnica rigorosa sobre as emissões de CO2.

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"Vamos fazer uma comparação entre os combustíveis brasileiros e os alemães para ver quem emite menos. O Brasil não é coadjuvante, somos um país que sabe para onde vai", afirmou o presidente.

Lula criticou o atual modelo de custos da indústria automotiva, onde novos pacotes tecnológicos encarecem caminhões em cerca de 15% ao ano para reduzir emissões. Segundo ele, o Brasil já resolveu parte desse problema na "raiz": o combustível. A participação brasileira em Hanover, agora sob a gestão de Laudemir André Müller na ApexBrasil (que substitui Jorge Viana), foca em consolidar o Brasil como o grande fornecedor de soluções para o Sul Global.

O presidente enfatizou que a parceria com a Alemanha deve ser "cada vez mais produtiva e eficaz", visando não apenas o comércio, mas uma integração tecnológica que reconheça o Brasil como uma potência mundial na oferta de combustível renovável.