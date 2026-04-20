Equipe de cantor Netto Brito sofre descarga elétrica durante show

Na madrugada do último domingo (19), um show do cantor Netto Brito em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, foi marcado por um susto.

Um integrante de sua banda, cuja identidade não foi divulgada, sofreu uma descarga elétrica durante a apresentação.

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Diante da gravidade do momento, o show precisou ser interrompido. De acordo com o g1 Bahia, o membro da equipe de Netto foi encaminhado a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento e acabou liberado pouco depois.

As circunstâncias que provocaram o incidente seguem sem esclarecimento oficial, assim como o real quadro de saúde da vítima.

Em nota encaminhada à imprensa, o 17º Batalhão de Bombeiro Militar (17º BBM) informou que o evento sequer havia sido cadastrado na corporação.

Entre os pontos obrigatórios de vistoria técnica, o batalhão destaca o sistema de aterramento elétrico, considerado indispensável para garantir a segurança de todos os presentes.