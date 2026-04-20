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Equipe de cantor Netto Brito sofre descarga elétrica durante show

Apresentação do cantor chegou a ser interrompida; entenda

Equipe de cantor Netto Brito sofre descarga elétrica durante show - (crédito: Reprodução/Youtube)
Equipe de cantor Netto Brito sofre descarga elétrica durante show - (crédito: Reprodução/Youtube)

Na madrugada do último domingo (19), um show do cantor Netto Brito em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, foi marcado por um susto.

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Um integrante de sua banda, cuja identidade não foi divulgada, sofreu uma descarga elétrica durante a apresentação.

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Diante da gravidade do momento, o show precisou ser interrompido. De acordo com o g1 Bahia, o membro da equipe de Netto foi encaminhado a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento e acabou liberado pouco depois.

As circunstâncias que provocaram o incidente seguem sem esclarecimento oficial, assim como o real quadro de saúde da vítima.

Em nota encaminhada à imprensa, o 17º Batalhão de Bombeiro Militar (17º BBM) informou que o evento sequer havia sido cadastrado na corporação.

Entre os pontos obrigatórios de vistoria técnica, o batalhão destaca o sistema de aterramento elétrico, considerado indispensável para garantir a segurança de todos os presentes.

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

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Por Mariana Morais
postado em 20/04/2026 12:20 / atualizado em 20/04/2026 12:21
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