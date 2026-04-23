Prejuízo nos Correios triplica em meio à reestruturação da empresa

Em nota publicada após a divulgação do balanço de 2025, a empresa enfatizou avanços na produtividade - (crédito: Divulgação/Correios)

Os Correios e Telégrafos fechou 2025 com prejuízo de R$ 8,4 bilhões, segundo balanços anual divulgado pelo empresa nesta quinta-feira (23/4). O resultado mostrou que o prejuízo na estatal triplicou, na comparação com o balanço de 2024, ano em que a empresa teve prejuízo de R$ 2,6 bilhões.

Os motivos dados pela estatal para explicar o crescimento do prejuízo no ano passado perpassam tanto pelo aumento de custos operacionais como a criação de uma reserva financeira para possíveis futuros prejuízos. A essa estratégia, dá-se o nome de "provisionamento de obrigações judiciais". A empresa, porém, não detalhou quanto de prejuízo foi por causa do aumento de custos e quanto se deu por causa do provisionamento.

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Em nota publicada após a divulgação do balanço de 2025, ano em que o governo federal anunciou o Plano de Reestruturação dos Correios, a empresa enfatizou avanços na produtividade. Isso porque, segundo o comunicado, as contas mostraram uma redução de 32% nos custos variáveis com empregados em comparação a 2024. A nota dos Correios também mostrou queda de 43% no volume de encomendas em atraso.

Medidas de reestruturação

O comunicado dos Correios também aponta para continuidade no Plano de Reestruturação da empresa. Entre as medidas já em curso, a expansão de serviços digitais e financeiros como estratégia para diversificar as receitas. A estatal também destacou a continuidade de leilões de vendas de imóveis sem utilização.

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Outro caminho adotado no início deste ano pela empresa foi a reabertura do Programa de Demissão Voluntária (PDV). Atualmente, os Correios contam com mais de 82 mil empregados próprios e cerca de 10 mil trabalhadores terceirizados. No PDV realizado em 2025, aproximadamente 3,5 mil funcionários aderiram ao programa.