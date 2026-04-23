Governo anuncia redução do PIS/Cofins sobre a gasolina nesta quinta-feira

Reajuste de imposto estadual eleva preço da gasolina e do gás de cozinha - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Após reduzir a zero os tributos federais sobre o diesel, o governo vai detalhar nesta quinta-feira (23/4) uma nova redução do PIS/Cofins, desta vez sobre a gasolina. O combustível acumula alta de cerca de 7,5% nos postos desde o início do conflito entre Israel, Irã e Estados Unidos, em 28 de fevereiro, de acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Atualmente, a alíquota de imposto federal que incide sobre a gasolina é de R$ 0,79 por litro — a mais alta entre os principais combustíveis vendidos no país. Segundo a ANP, o preço médio de revenda do produto nos postos de abastecimento em todo o país chegou a R$ 6,75 na semana encerrada em 18 de abril.

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Ainda não está definido se o governo vai reduzir totalmente a alíquota de PIS/Cofins, ou se de maneira parcial. Os detalhes devem ser anunciados pela equipe econômica em coletiva agendada para o final da tarde desta quinta-feira (23/4), que contará com a presença do ministro da Fazenda, Dario Durigan, do ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, e do ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães.

