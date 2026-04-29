INSS realiza mais de 22 mil atendimentos no fim de semana para reduzir fila

Ação ocorreu simultaneamente em diversas unidades do país, com participação de servidores administrativos e peritos médicos - (crédito: Agência Senado )

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério da Previdência intensificaram, no último fim de semana, os mutirões fora do horário regular para reduzir a fila de benefícios. Nos dias 25 e 26 de abril, a iniciativa somou 22,8 mil atendimentos antecipados, com foco em perícias médicas e avaliações sociais — etapas decisivas para a concessão de auxílios. Ao todo, foram mais de 22 mil atendimentos.

A ação ocorreu simultaneamente em diversas unidades do país e contou com o engajamento de servidores administrativos e peritos médicos. A iniciativa faz parte de um esforço contínuo do governo federal para acelerar a análise de pedidos represados e dar maior agilidade ao sistema.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A região Nordeste concentrou o maior volume de atendimentos, com 9.562 registros. O Ceará liderou o ranking, com 2.975 atendimentos, seguido por Pernambuco (1.310), Paraíba (1.083) e Maranhão (1.065). Também tiveram participação relevante o Piauí (799), Sergipe (750), Bahia (672), Alagoas (491) e Rio Grande do Norte (417).

Leia também: Fila do INSS diminui e ministro anuncia mais medidas de celeridade

Entre os beneficiados está a segurada Lucicleide Quitino, de 63 anos, que aguardava a perícia para dar andamento à aposentadoria após amputação decorrente de diabetes. “Graças a esse mutirão maravilhoso consegui fazer a perícia”, afirmou.

No Sudeste, foram contabilizados 5.109 atendimentos, com destaque para São Paulo (2.653) e Rio de Janeiro (1.643). Minas Gerais registrou 803 atendimentos, enquanto o Espírito Santo teve 10.

Já na região Norte, o total chegou a 3.673 atendimentos. O Pará liderou com 1.197, seguido pelo Amazonas (1.075) e Rondônia (654). Acre (470), Amapá (270), Roraima (5) e Tocantins (2) também participaram da mobilização. No Centro-Oeste, 2.495 pessoas foram atendidas. O Distrito Federal concentrou a maior parte dos atendimentos (1.626), seguido por Mato Grosso do Sul (613), Goiás (139) e Mato Grosso (117).

Em Campo Grande, a segurada Maria de Fátima Alfonso comemorou o avanço no processo. “Saio daqui com a perícia e a avaliação feitas e, em breve, tenho certeza de que vou passar a receber meu benefício”, disse. Na região Sul, foram realizados 1.998 atendimentos, com predominância do Paraná (1.843). Rio Grande do Sul (99) e Santa Catarina (56) completam os números.