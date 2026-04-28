Erika Hilton celebra nomes para comissão da PEC por fim da 6x1: "Composição favorável"

Erika Hilton classificou como "favorável e positiva" a composição anunciada pela presidência da Câmara para comandar a comissão especial que analisará a PEC - (crédito: Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

Uma das autoras da proposta que busca reduzir a jornada de trabalho e encerrar a escala 6x1, a deputada Erika Hilton (PSol-SP) classificou como “favorável e positiva” a composição anunciada pela presidência da Câmara para comandar a comissão especial que analisará a PEC. Na avaliação da parlamentar, a escolha de Alencar Santana (PT-SP) para a presidência do colegiado e de Léo Prates (Republicanos-BA) para a relatoria fortalece as chances de avanço do texto nas próximas semanas. A instalação da comissão está marcada para esta quarta-feira (28/4), às 14h, na Casa Legislativa.

Ao comentar a indicação do relator, Erika destacou o histórico de Léo Prates à frente da Comissão do Trabalho e a interlocução construída com movimentos sindicais e parlamentares que defendem a pauta trabalhista. Segundo ela, o deputado baiano teve “um compromisso muito grande” com o debate no ano passado e foi peça importante na construção das discussões dentro da Casa.

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“É uma pessoa que já tem uma relação com os movimentos sindicais, entende a necessidade da pauta trabalhista e foi um parceiro importante na Comissão do Trabalho”, afirmou.

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Sobre Alencar Santana, escolhido para presidir a comissão especial, a deputada ressaltou o perfil conciliador do parlamentar petista. Para Erika, ele reúne as condições para conduzir um debate amplo entre diferentes correntes políticas e setores econômicos envolvidos na discussão.

“É um deputado equilibrado, que vai conseguir dar a escuta necessária para todos os campos. Acho que essa é uma composição muito favorável, tendo em vista como foi nossa atuação no ano passado na Comissão do Trabalho”, declarou.

Confiante no andamento da proposta, Erika Hilton disse ter convicção de que o parecer da comissão caminhará pela aprovação de um texto alinhado à tese defendida pelos movimentos pró-redução da jornada: 40 horas semanais, com escala de cinco dias de trabalho por dois de descanso, sem redução salarial. “Eu tenho convicção disso, com as 40 horas semanais e a escala 5 por 2. Muito em breve a gente deve dar fim a essa história”, afirmou, em referência ao modelo atual de jornada.

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A deputada também defendeu que a matéria seja levada rapidamente ao plenário para votação e afirmou que o debate público sobre a proposta deverá expor divergências ideológicas dentro do Congresso. Sem citar nomes, Erika criticou setores da oposição que já articulam manifestações contrárias à PEC e disse que a mobilização contra a proposta pode acabar fortalecendo os defensores da mudança ao evidenciar, segundo ela, contradições no discurso de parlamentares alinhados ao empresariado.

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