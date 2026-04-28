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Previdência social

Fila do INSS diminui e ministro anuncia mais medidas de celeridade

Novo programa visa reduzir estoque de benefícios em análise há mais de 45 dias para menos de 400 mil requerimentos

"Alcançamos números muito positivos", declara ministro da Previdência Social - (crédito: Agencia Senado)

O Ministério da Previdência Social anunciou, durante a 324ª reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), nesta terça-feira (28/4), que a fila de requerimentos iniciais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) caiu de 3,1 milhões de pedidos para 2,6 milhões, nos últimos dois meses.

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Segundo o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, o recuo segue a tendência dos objetivos do INSS, “Temos boas notícias em relação ao enfrentamento da fila, alcançamos números muito positivos”, declara. 

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No evento, Ana Cristina Silveira, presidente do INSS, anunciou o início da Ação Coordenada de Celeridade no Atendimento e Enfrentamento à Fila do INSS (Acelera INSS). O objetivo é reduzir o estoque de benefícios em análise há mais de 45 dias para menos de 400 mil requerimentos, em um prazo de 90 dias.

“O programa Acelera INSS não é apenas redução de fila. É uma reorganização operacional com impacto direto na vida do cidadão”, explicou a presidente. 

O Acelera INSS conta com diversas metas, entre elas a realização de mutirões até o fim de junho; nomeação de 300 assistentes sociais; solicitação de mais de 300 servidores imediatos; e novo concurso para contratação de mais de 2 mil servidores.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/04/2026 20:24
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