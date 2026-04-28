Fila do INSS diminui e ministro anuncia mais medidas de celeridade

O Ministério da Previdência Social anunciou, durante a 324ª reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), nesta terça-feira (28/4), que a fila de requerimentos iniciais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) caiu de 3,1 milhões de pedidos para 2,6 milhões, nos últimos dois meses.

Segundo o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, o recuo segue a tendência dos objetivos do INSS, “Temos boas notícias em relação ao enfrentamento da fila, alcançamos números muito positivos”, declara.

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No evento, Ana Cristina Silveira, presidente do INSS, anunciou o início da Ação Coordenada de Celeridade no Atendimento e Enfrentamento à Fila do INSS (Acelera INSS). O objetivo é reduzir o estoque de benefícios em análise há mais de 45 dias para menos de 400 mil requerimentos, em um prazo de 90 dias.

“O programa Acelera INSS não é apenas redução de fila. É uma reorganização operacional com impacto direto na vida do cidadão”, explicou a presidente.

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O Acelera INSS conta com diversas metas, entre elas a realização de mutirões até o fim de junho; nomeação de 300 assistentes sociais; solicitação de mais de 300 servidores imediatos; e novo concurso para contratação de mais de 2 mil servidores.