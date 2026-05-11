Tesouro lança título que pode ser negociado em qualquer dia da semana

"É um título pensado para quem quer começar a investir, formar uma reserva de emergência e ter previsibilidade", disse o secretário do Tesouro - (crédito: Washington Costa/MF)

O Tesouro Nacional, a B3 e o Banco do Brasil (BB) lançaram conjuntamente um título de renda fixa, nesta segunda-feira (11/5), que tem o objetivo de ser um rendimento voltado para pessoas que querem ter uma reserva emergencial disponível de maneira simples e mais fácil do que em outros investimentos do mesmo programa.

O Tesouro Reserva já está disponível para correntistas do Banco do Brasil e pode ser negociado nos sete dias da semana, 24 horas por dia.

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A nova modalidade, que faz parte do programa Tesouro Direto, não terá marcação de mercado, ao contrário do Tesouro Selic. Isso deve eliminar o risco de oscilações no valor do investimento em momentos de maior volatilidade do mercado.

Inicialmente, o título ficará disponível para todos os 80 milhões de correntistas do Banco do Brasil, antes de ser negociado por outras instituições, que ainda operam em fase de testes.

O secretário do Tesouro Nacional, Daniel Leal, destaca que o Tesouro Reserva foi desenvolvido para atender o desejo da população de guardar dinheiro com segurança, além de ter simplicidade para investir e acesso imediato.

“Com a operação 24 horas por dia, sete dias por semana, eliminamos barreiras de horário e aproximamos o investimento público da rotina das pessoas. É um título pensado para quem quer começar a investir, formar uma reserva de emergência e ter previsibilidade, sem sustos no momento do resgate”, comenta Leal.

Investir a partir de R$ 1

O título já começa a render a partir do primeiro dia útil após a aplicação e com apenas R$ 1 já é possível começar a investir. O limite máximo por investidor é de até R$ 500 mil ao mês, sem restrição para resgates.

Os investimentos e resgates do Tesouro Reserva são realizados por meio do aplicativo Investimentos BB, utilizando o Pix, o que, para os desenvolvedores dessa nova modalidade, é uma maneira de simplificar ainda mais o processo.

“Com o Tesouro Reserva, a pessoa pode aplicar valores a partir de R$ 1, acompanhar o rendimento e resgatar quando quiser, 24x7. Tudo feito de forma simples. Isso reforça uma questão importante de finanças comportamentais: quando a pessoa detém um investimento, aumenta seu interesse na jornada de educação financeira”, avalia o diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoa Física da B3, Felipe Paiva.

