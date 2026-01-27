Tesouro Direto atinge estoque de R$ 213,2 bi em 2025, com crescimento de 35,9%

O estoque do programa Tesouro Direto encerrou o ano de 2025 em R$ 213,2 bi, o que representa um aumento de 35,9% na comparação com o final do ano anterior - (crédito: Pixabay)

O estoque do programa Tesouro Direto encerrou o ano de 2025 em R$ 213,2 bilhões, o que representa um aumento de 35,9% na comparação com o final do ano anterior, quando fechou em R$ 156,9 bilhões. Em relação ao fim de novembro, quando esse valor chegou a R$ 205,4 bilhões, o avanço foi de 3,8%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (27/1) pela secretaria do Ministério da Fazenda.

De acordo com os dados da pasta, os títulos remunerados por índices de preços ainda são os mais representativos do estoque e correspondem a mais da metade (50,2%) do total, com R$ 107 bilhões, ao todo. Em seguida, vem os títulos indexados à taxa Selic, que somam R$ 79,3 bilhões (37,2%), e os títulos prefixados, com R$ 26,9 bilhões e 12,6% do total.

Os títulos com vencimento superior a 5 anos seguem como os mais representativos no estoque total do Tesouro Direto e somam R$ 97,5 bilhões, ou 45,7% do total. Na sequência, os que vencem entre 1 e 5 anos correspondem a 43,1% de todo o montante, enquanto a parcela com vencimento em até 1 ano responde por 11,2%.

Somente no último mês de dezembro, cerca de 1,19 milhão de operações de investimento do Tesouro Direto foram realizadas, o que representa o segundo maior valor da série histórica. Nesse período, foram R$ 9,48 bilhões investidos nesses títulos. Os resgates nesse mês atingiram R$ 3,53 bilhões e resultaram na emissão líquida de R$ 5,95, o que também representa um recorde em todos os períodos analisados.