BNDES, Finep e Embrapii somam R$10,5 bilhões em projetos para IA

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) já aprovaram, juntos, um apoio que soma R$ 10,5 bilhões para projetos de inteligência artificial (IA), desde 2023 até fevereiro deste ano.
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Metade do investimento foi realizado pelo BNDES, sendo R$ 4,1 bilhões em crédito e R$ 947 milhões em equity, até fevereiro deste ano. Já a Finep responde por quase toda a outra metade: R$ 4,25 bilhões, com R$ 2,5 em crédito, R$ 1,1 bilhão em apoio não reembolsável e R$ 636 milhões em subvenção.
A Embrapii apoiou 632 projetos com R$ 1,2 bilhão em coinvestimento não reembolsável, utilizando a estrutura de sua rede de instituições científicas, tecnológicas e de inovação, com mais de 90 unidades credenciadas.
Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a inteligência artificial é um elemento estratégico para o processo de neoindustrialização. Além disso, ele acredita que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é o motor central da Nova Indústria Brasil — a política industrial do governo Lula.
“A IA é uma tecnologia transversal, capaz de revolucionar setores como agricultura, indústria e serviços, aumentando a produtividade e garantindo nossa soberania tecnológica, uma necessidade econômica para tornar o país competitivo no cenário internacional”, afirmou.
*Estagiário sob supervisão de Victor Correia
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