Vendas do varejo registram alta 0,5% em março, aponta IBGE

Entre os principais avanços está o setor de combustíveis e lubrificantes, com alta de 2,9% - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O volume de vendas do comércio varejista cresceu 0,5% em março na comparação com fevereiro, já descontados os efeitos sazonais. Os dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgados nesta quarta-feira (13/5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), também mostram alta de 4,0% frente a março de 2025. No acumulado de 12 meses, o varejo registra alta de 1,8%. Já no resultado acumulado do ano, o avanço é de 2,4%.

O desempenho do comércio em março foi marcado pela predominância de resultados positivos, com avanço em cinco das oito atividades pesquisadas. O principal destaque ficou com o segmento de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, que registrou alta de 5,7%.



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Também apresentaram crescimento os setores de combustíveis e lubrificantes, com avanço de 2,9%, e de outros artigos de uso pessoal e doméstico, igualmente com expansão de 2,9%. Livros, jornais, revistas e papelaria tiveram elevação de 0,7%, enquanto artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria cresceram 0,1%.



Segmentos tiveram queda

Na outra ponta, duas atividades encerraram o mês em queda. O segmento de hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo recuou 1,4%, enquanto móveis e eletrodomésticos registraram retração de 0,9%. Já o setor de tecidos, vestuário e calçados permaneceu estável na comparação com fevereiro.

No comércio varejista ampliado, que engloba itens de maior valor agregado, o segmento de material de construção registrou alta de 1,6% em março, reforçando o desempenho positivo do setor. Em contrapartida, a atividade de veículos e motos, partes e peças apresentou retração de 0,6% na comparação com fevereiro.