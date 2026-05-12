Maior produtor de vinhos do mundo, Itália aposta no Brasil em feira internacional

Estande da Itália na Wine South America, em Bento Gonçalves: mais de 32 expositores do maior produtor mundial de vinhos - (crédito: Karine Pagotte)

Bento Gonçalves (RS) – Para o mercado de vinhos brasileiro, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia é o motivo de brinde. A expectativa em torno da abertura tarifária entre os dois blocos econômicos leva governos, produtores e importadores do setor vinícola a verem com otimismo a possibilidade de novos negócios.

Maior produtor mundial de vinho, com uma impressionante marca de 5 bilhões de litros produzidos em 2025, a Itália chega à Wine South America (WSA), em Bento Gonçalves, com uma seleção de 32 expositores, dispostos a ampliar a tradição e a qualidade da vitivinicultura do país da bota. Se na Copa do Mundo não teremos o prazer de ver a Azzurra entrar em campo, os italianos chegam dispostos a fazer bonito no Vale dos Vinhedos gaúcho.

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Francesca Galli, vice-diretora da Agência para a Promoção no Exterior e a Internacionalização das Empresas Italianas (ICE), considera o momento excepcional para o setor de vinicultura, com benefícios e oportunidades para os dois países. “É muito importante estarmos presentes aqui hoje, porque Itália já tem uma presença no setor vinícola no Brasil. Agora ficou ainda mais importante, graças ao acordo Mercosul e União Europeia”, comenta.

Ronaldo Padovani, analista de negócios da Agência para a Promoção no Exterior e a Internacionalização das Empresas Italianas (ICE), também está otimista com o contexto de abertura comercial entre os dois países, e em particular para a entrada dos vinhos italianos no mercado brasileiro. “A gente vê grandes possibilidades. Observa-se um aumento no interesse dos vinhos de maior qualidade. E é nessa vertente que concorre o vinho italiano”, afirma.

Na avaliação do representante da agência italiana de negócios, as marcas provenientes da “Bota” pretendem focar em um nível acima dos vinhos de entrada, para o consumidor que está disposto a pagar até US$ 5 por litro. Os italianos também apostam na diversidade de seu portfólio – todas as 20 regiões do país produzem – para fisgar o paladar brasileiro.

A sexta edição da Wine South America ocorre de hoje a 14 de maio, em Bento Gonçalves. Promovida pelo Milanez & Milaneze, subsidiária da Vinitaly no Brasil, o evento tem o objetivo de consolidar o Brasil como hub estratégico de vitivinicultura da América Latina. Ao todo, deve reunir mais de 400 marcas nacionais e internacionais, além de representantes de 20 países.



*O jornalista viajou a convite da ITA – Agência para a promoção no exterior e a internacionalização das empresas italianas | Departamento para a promoção de intercâmbios da Embaixada da Itália

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