Mercado nacional de vinhos e espumantes avança 10% e segue em alta

Estande da Itália na Wine South America, em Bento Gonçalves: mais de 32 expositores do maior produtor mundial de vinhos - (crédito: Karine Pagotte)

Bento Gonçalves (RS) – Os brasileiros têm motivo para celebrar. O mercado nacional de vinhos e espumantes registrou um faturamento de R$ 21,1 bilhões em 2025, um crescimento de 10% em relação ao ano anterior. Segundo informações da Ideal.BI, o avanço ocorreu em razão do aumento do tíquete médio nas vendas. O consumidor brasileiro está disposto a pagar mais por produtos de maior valor agregado.

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Mantendo uma tendência do mercado nacional, os espumantes ocupam cada vez mais um espaço na taça dos brasileiros. Mais de 40 milhões de litros foram comercializados no ano passado. Na avaliação de representantes do setor, esse aumento indica que o consumo de espumantes deixou o calendário das datas comemorativas e passou a fazer parte do cotidiano do brasileiro.

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Esse contexto de mercado aquecido e consumo em alta aumenta o otimismo da sexta edição da Wine South America, realizada em Bento Gonçalves. Conhecida como a capital nacional do vinho, a cidade de pouco mais de 130 mil habitantes (sem contar a região metropolitana) está com temperaturas típicas do Sul, com mínima de 3º C. Mas, dentro do pavilhão da Fundaparque, o clima é quente e favorável para a realização de negócios entre produtores, importadores, compradores e outros participantes da cadeia vinícola.

A expectativa para esta edição é superar em 10 a 15% o volume de negócios do ano anterior, chegando a R$ 110 milhões gerados ao longo dos três dias. “A WSA é o lugar onde micro, pequenos, médios e grandes produtores podem mostrar seus diferenciais de terroir lado a lado, compartilhando o mercado com produtores internacionais de igual para igual. Isso é o que nos coloca em outro patamar”, afirma o presidente da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), Jones Valduga.

Participação italiana

Um dos destaques da feira é a participação italiana. Maior produtor mundial de vinho, o país europeu ocupa uma parte expressiva do pavilhão, com a presença de 32 vinícolas provenientes de 14 regiões. Segundo Ronaldo Padovani, analista de negócios da Italian Trade Agency (ITA), cerca de 300 rótulos estão à disposição do público brasileiro, ressaltando a diversidade e a força do portfólio italiano na indústria vitivinícola. “O consumidor brasileiro gosta de novidades. E exatamente isso que a Itália e sua diversidade têm a oferecer”, disse, no segundo dia da WSA.

Além de conhecer os estandes e degustar vinhos, os visitantes da feira internacional de vinhos podem acompanhar workshops com especialistas em vinhos e gastronomia. No caso dos vinhos italianos, os interessados podem acompanhar três “Masterclasses” com Marcelo Vargas, um dos sommeliers mais respeitados do Brasil. Na abertura, o especialista traçou um panorama de espumantes e vinhos brancos.

Nesta quarta-feira, ele analisou as uvas autóctones (cultivadas especificamente na Itália). Para amanhã, Marcelo Vargas pretende expor um panorama dos vinhos de guarda, voltados para serem consumidos anos depois da produção.

A sexta edição da WSA prevê mais de 2.000 reuniões comerciais previstas e a presença de cerca de 7 mil compradores e especialistas de diferentes regiões do Brasil e do exterior.

* O jornalista viajou a convite da ITA – Agência para a promoção no exterior e a internacionalização das empresas italianas | Departamento para a promoção de intercâmbios da Embaixada da Itália

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