Brasília entra no calendário de divulgação dos vinhos italianos

Bento Gonçalves (RS) – Indiscutivelmente o produtor de vinhos mais relevante do mundo, a Itália pretende expor a força de seus vinhedos no Brasil. Além da participação na sexta edição da Wine South America, o país planejou uma série de ações de divulgação e oportunidades de negócio. As ações não se limitam ao setor de vinhos – também estão servidos à mesa a extensa lista de itens alimentícios italianos, conhecidos mundialmente pela qualidade e tradição.

Para o segundo semestre, está prevista a sexta edição do roadshow “I Love Italian Wines”. O evento tem como meta trazer pelo menos 100 vinícolas italianas, com a oferta de aproximadamente mil rótulos diferentes para degustação e negócios. Além de encontros empresariais, o festival contará com masterclasses e palestras técnicas.

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Seguindo o objetivo do governo e da indústria vinícola de mostrar a diversidade do portfólio italiano, a iniciativa busca ir além dos rótulos já consagrados, como os Brunellos e Amarones, e inserir variedades ainda pouco conhecidas em um mercado cada vez mais interessado na diversidade e qualidade dos produtos italianos.

O festival “I Love Italian Wines” terá início em Brasília em 11 de setembro. Em seguida, a iniciativa desembarca no Rio de Janeiro em 14 de setembro. No dia 16, os italianos vão para São Paulo no dia 16. E encerram o tour pelo Brasil em Curitiba no dia 18 de setembro.

Segundo Ronaldo Padovani, analista de negócios da Italian Trade Agency (ITA), “este esforço promocional visa expandir o paladar do consumidor brasileiro, apresentando a vasta diversidade das 20 regiões produtoras da Itália, país que detém o maior número de uvas autóctones do mundo”, explica.



* O jornalista viajou a convite da ITA – Agência para a promoção no exterior e a internacionalização das empresas italianas | Departamento para a promoção de intercâmbios da Embaixada da Itália

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