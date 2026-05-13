Dólar dispara e bolsa cai após áudio de Flávio Bolsonaro com Vorcaro

O senador ressaltou no áudio algumas dificuldades financeiras para produzir o filme do pai - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O dólar registrou forte alta nesta quarta-feira (13/05) e chegou a avançar mais de 2% ao longo do dia, enquanto investidores reagiam à divulgação de uma reportagem do The Intercept Brasil envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Por volta das 15h30, quando a reportagem começou a ter repercussão, a moeda norte-americana subia 1,69%. No mesmo horário, a Bolsa brasileira operava em queda de 1,58%, aos 177.475 pontos. A Bolsa fechou às 18h com o dólar a R$ 5,004, o que representa um avanço de 2,26%.

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Flávio admitiu que negociou com o dono do Banco Master o pagamento de R$ 134 milhões para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Documentos obtidos pelo site apontaram uma participação direta do senador nas tratativas.

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“Eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda e sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. Apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de estar te cobrando”, diz Flávio em um áudio divulgado pelo site.

O senador ressaltou no áudio algumas dificuldades financeiras para produzir o filme do ex-presidente: “Tá num momento muito decisivo aqui no filme e como tem muita parcela para trás está todo mundo tenso”, conta.

De acordo com a reportagem, parte do dinheiro teria sido pago via transferências da Entre Investimentos e Participações, empresa ligada aos negócios de Vorcaro, para o fundo Havengate Development Fund LP, localizado nos Estados Unidos.

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