Petróleo oscila acima de US$ 100 após reunião entre Trump e Xi Jinping

O petróleo opera volátil e próximo da estabilidade nesta quinta-feira (14/5), com investidores acompanhando os desdobramentos da reunião entre Donald Trump e Xi Jinping em Pequim.
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Por volta das 8h20, o barril do Brent caía 0,18%, cotado a US$ 105,45, em meio à expectativa por sinais mais concretos sobre um possível avanço nas negociações relacionadas ao conflito no Oriente Médio.
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Segundo Bruno Cordeiro, especialista de inteligência da StoneX, o mercado ainda aguarda medidas efetivas após a sinalização conjunta de que os dois países defendem o fim da guerra.
“O entendimento entre os dois maiores consumidores de petróleo do mundo de que o fim da guerra é necessário pode resultar em uma maior pressão por Pequim para que Teerã avance com as negociações de paz”, afirmou.
Trump e Xi Jinping concordaram que o Estreito de Ormuz deve permanecer aberto para o fluxo de commodities energéticas, mas o mercado segue cauteloso diante das dificuldades para um acordo definitivo entre EUA e Irã.
“Caso o Irã imponha novas restrições ou volte a promover ofensivas contra navios ou território de outros países do Golfo Pérsico, o Brent deve retomar novamente o ímpeto altista”, disse Cordeiro.
Brasil anuncia subvenção à gasolina
No Brasil, o governo federal anunciou ontem (13) uma subvenção de até R$ 0,89 por litro da gasolina para conter a alta nos preços dos combustíveis.
A medida provisória também inclui o diesel e determina que os subsídios não ultrapassem o valor dos tributos federais incidentes sobre os combustíveis. Atualmente, a gasolina é tributada em R$ 0,89 por litro, considerando PIS, Cofins e Cide.
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