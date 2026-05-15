IA não é sobre tecnologia, mas sobre transformação dos humanos, diz presidente da Microsoft

Segundo a presidente, a Microsoft já faz 40% do desenvolvimento de produtos na empresa com inteligência artificial. - (crédito: Pixabay)

A inevitável incorporação da inteligência artificial no ambiente de trabalho foi tema de um painel com Priscyla Laham, presidente da Microsoft, no São Paulo Innovation Week, parceria entre o Estadão e a Base Eventos, nesta quinta, 14. Priscyla debateu o conceito de "frontier firms" na mesa Frontier Firms: Dado Que Humanos e Agentes de IA Trabalham Juntos, o que precisa mudar nas pessoas e não na tecnologia?, conduzida por Iona Szkurnik, CEO da Education Journey.

O conceito de "frontier firms" foi criado pela Microsoft para o que a companhia chama de "empresas de ponta": aquelas operadas por IA e lideradas por humanos. "Hoje, boa parte das empresas tem acesso à IA. O grande desalinhamento é a visão de que IA é sobre tecnologia. Na verdade, a IA é sobre transformações dos humanos, de trabalho e das empresas", disse Priscyla.

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Segundo a presidente, a Microsoft já faz 40% do desenvolvimento de produtos na empresa com inteligência artificial. Mas, para Priscyla, há duas coisas que não poderão ser substituídas pela tecnologia: lidar com ambiguidade e tomar decisões.

"Você começa a ver as pessoas tão apaixonadas pela IA e eu não sei se elas estão analíticas com o que elas estão vendo", disse ela. "A IA não é resultado final de nada. Informações e dados ruins geram informações ruins."

Priscyla também abordou as etapas de incorporação da tecnologia nas empresas. "Tem que ajudar a pessoa os funcionários a trabalhar diferente. As pessoas têm cada vez menos tempo e energia e isso tem a ver com o excesso de tarefas", afirmou.

Na opinião da presidente da Microsoft, há quatro perguntas que uma companhia deve fazer antes de incorporar a IA na rotina de trabalho: "Como você move a força de trabalho para a força de trabalho com o futuro? Como você muda a sua relação com o cliente? Como você realiza os processos? Como você acelera a inovação e novos produtos?"

IA e desigualdade

Quando falamos sobre inteligência artificial, falamos sobre desigualdade, segundo Priscyla Laham. A presidente da Microsoft expôs alguns dados sobre o tema: o porcentual de permeação de IA no Sul Global é 16%. No Norte, é 27%. E as mulheres usam menos a tecnologia do que os homens.

"Vamos criar um abismo se o Norte Global conseguir acelerar e acelerar muito mais rápido", afirmou Priscyla. "O acesso ainda está com a elite e, se não conseguirmos trazer mais gente para dentro desse barco, não vamos ter visão sobre as posições que serão criadas no futuro."

São Paulo Innovation Week

O São Paulo Innovation Week, maior festival global de tecnologia e inovação, é realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap, até sexta, 15. Entre os mais de 2 mil palestrantes convidados para os três dias do evento, estão especialistas brasileiros e estrangeiros em áreas como ciência, saúde, educação, agronegócio, finanças, mobilidade, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia, entre muitas outras.