Petrobras quer autossuficiência de refino de diesel e gasolina até 2030

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Petrobras na Bahia (Fafen-BA) por ocasião da Retomada das Operações, na Rua Eteno – Polo Industrial de Camaçari - BA - (crédito: SEAUD/PR)

Magda Chambriard, presidente da Petrobras, afirmou, nesta quinta-feira (14/5), que a Petrobras busca tornar o país autossuficiente no refino de diesel e gasolina até 2030. De acordo com e presidente da estatal, a "geopolítica mundial mostrou que essa é a melhor alternativa para a nossa empresa, para a nossa nação".

O objetivo é que as refinarias operem com fator de utilização superior a 100%. “Estoque é muito caro. O melhor estoque de todos é o estoque da autossuficiência. (...) A gente se comprometeu com o presidente Lula a colocar no planejamento estratégico o compromisso da Petrobras de ser autossuficiente em diesel. E com o diesel vem a gasolina, até o ano de 2030", prometeu ela.

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O governo anunciou, na terça (14/5), a edição de uma medida provisória (MP) que cria uma subvenção de até R$ 0,89 por litro para a gasolina, como estratégia para conter a alta dos combustíveis na bomba. A Petrobras vem sinalizando uma alta nos preços causada pelos conflitos entre os Estados Unidos e Irã. O bloqueio no estreito de Hormuz fez dispara o barril para US$ 100.

Fertilizantes

A declaração ocorreu durante a reabertura da Fábrica de Fertilizantes da Bahia (Farfen BA), que participou junto do presidente Lula. O empreendimento é uma etapa de retomada de plantas industriais. Foram investidos R$ 100 milhões e a fábrica retomou as atividades em janeiro deste ano.

Chambriard citou a reativação da Fafen Sergipe, a reabertura da Araucária Nitrogenados (Ansa), no Paraná, e a finalização da construção da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN) III, em Mato Grosso do Sul, como outros elementos da estratégia. A projeção é de que a Petrobras passe a representar 35% da produção nacional de fertilizantes nitrogenados.

“Esforço Petrobras em prol do Brasil, da segurança alimentar e geração de emprego e renda no nosso país. (...) Um dos destinos nobres do gás é o fertilizante. Então, se eu quero vender gás, uma possibilidade boa é produzir fertilizante, porque, afinal de contas, esse gás é insumo primeiro para a produção de fertilizante”, destacou ela.